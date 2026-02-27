https://crimea.ria.ru/20260227/vesna-na-gryadkakh-kak-pod-simferopolem-vyraschivayut-tyulpany-1153554906.html

Весна на грядках: как под Симферополем выращивают тюльпаны

Весна на грядках: как под Симферополем выращивают тюльпаны - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Весна на грядках: как под Симферополем выращивают тюльпаны

Сиреневые, желтые, белые, розовые и алые. Это не миллион роз, как в песне, а три с половиной миллиона тюльпанов. Все они к Международному женскому дню поступят...

Сиреневые, желтые, белые, розовые и алые. Это не миллион роз, как в песне, а три с половиной миллиона тюльпанов. Все они к Международному женскому дню поступят в продажу, а потом будут подарены самым обаятельным, привлекательным и нежным.Луковицы семидесяти сортов тюльпанов сажают в середине декабря, чтобы в первые весенние дни порадовать женщин. Технология выращивания – голландская: без земли, на гидропонике.Эта теплица, где созревает красота, активно работает под Симферополем уже три года, рассказывает директор предприятия Максим Веревкин. Он сам из Петербурга, раньше занимался клубникой, но перешел на цветы и теперь знает о них все.Для Максима цветочный бизнес – образ жизни. Даже набор лего в его кабинете – тюльпановый букет.Максим убежден, что на продажу надо растить разные тюльпаны, всевозможных цветов и форм. Его предприятие так и делает: каждому потребителю – свое. Южане, например, любят крупные, размашистые, вот-вот готовые распуститься тюльпаны. В его родной Петербург фуры везут маленькие, тугие бутоны – такой у северян вкус. "Как у голландцев", - говорит Максим.Единого стандарта красоты у тюльпанов нет. Красота – в глазах смотрящего, в разное время и в разные эпохи есть разные стандарты красоты, убежден Максим.Тюльпаны и людиСвой бизнес Максим строит в Крыму потому, что здесь условия хорошие: нашли комплекс, где все рядом: и теплицы со всеми необходимыми условиями, и холодильники, чтобы хранить срезанные цветы. Ну и выгонять (профессиональное арго цветочников) тюльпаны получается лучше:Найденные под Симферополем в аренду три года назад теплицы пришлось основательно доводить до ума: выкорчевывать бурьян, разгонять живших в простаивавших теплицах змей, искать технологов, агрономов, рабочих.Максим Веревкин говорит, что работать с гидропоникой очень приятно:- Я всем, кто выращивает тюльпан, говорю: друзья, только гидропоника! Забудьте про грунт - это прошлый век. Да и сам процесс выращивания получается намного более прогнозируемым.Тюльпаннные луковицы, предназначенные на выгонку, предприятие также выращивает само, но не в таких объемах, которые необходимы. Остальное докупают в Голландии.- Чтобы выращивать луковицу в нужных нам объемах, нужны большие, длинные, дешевые деньги, нужна поддержка государства. Как только государство к этому придет и поймет, что можно давать беззалоговые длинные кредиты, поверьте, в России будет не только производство луковицы, а вообще сельское хозяйство полностью закроет вопрос импорта. А введенные для нас западом санкции не являются для предпринимателей проблемой, мы люди адаптивные: все меняется, бизнес-климат, отношения, политика, а мы продолжаем просто выращивать цветы. Я восхищаюсь голландскими фермерами, они - образец для всего мира в сельском хозяйстве. Надо у них учиться, что мы и делаем. Но и у нас в России люди не хуже.Насчет людей Максим объясняет так: есть люди трудолюбивые, есть ленивые – разные. Но хороших больше.- И мы стараемся их здесь видеть, отбирать и держаться за них.Бесплатные экскурсии на цветочные поляЦветочное производство под Симферополем абсолютно открытое: Максим Веревкин придумал для всех желающих бесплатные экскурсии в период активного цветения тюльпанов.Вот и придумали показывать всю изнанку и на собственном примере доказывать, что выращивать цветы – это не в грязи ковыряться и навоз месить. Что это красиво, перспективно, приятно.Сборка тюльпанов в симферопольской теплице начинается 6 февраля. На автоматической линии луковицы срезают, пакуют цветы по коробам, со срезанной луковицей цветок в холодильнике может храниться три недели. Но чаще всего владельцы цветочных магазинов раскупают их как горячие пирожки. И выращенная в Крыму весенняя красота уезжает в продажу: половина едет "на материк", а вторая половина продается в Крыму.Когда тюльпаны распродадут, в теплицах начнут выращивать пионы, затем эустому, следом – пора хризантем, а потом снова тюльпаны. Годовой круговорот красоты – лекарства для радости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей РоссииМарт начинается в январе: в Симферополе выращивают цветы для клумб

