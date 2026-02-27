Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/v-sevastopole-zakryli-reyd-1153549672.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 27.02.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T12:35
2026-02-27T12:35
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
РИА Новости Крым
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской транспорт

12:35 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении.

Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
