В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Жители нескольких многоквартирных домов, в том числе по улице Маршала Крылова, в Севастополе неделю живут с выбитыми окнами после массированного удара ВСУ. Виновные в халатности будут наказаны. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев предупредил, что не будет терпеть "чиновничий футбол" и пригрозил наказанием руководителям управляющих компаний, департаментам городского хозяйства и внутренней политики, главам районов и членам муниципальных комиссий."Ситуацию держу на личном контроле. Поручил всем ответственным лицам немедленно выехать на место и проверить каждую квартиру в домах на Маршала Крылова и других пострадавших МКД. Пока последнее окно не будет вставлено — штабную работу не прекращать", - поручил губернатор.После обращения севастопольцев с жалобой о бездействии уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело.В ночь на 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина – он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, ранена 90-летняя женщина – ударной волной от сбитого БПЛА в ее квартире выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.Кроме того, в городе были зафиксированы повреждение жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты девять частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на СевастопольВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – РазвожаевАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками

