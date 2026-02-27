Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/v-sevastopole-lyudi-nedelyu-zhivut-bez-stekol-posle-ataki-vsu-1153552598.html
В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ
В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.02.2026
В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ
Жители нескольких многоквартирных домов, в том числе по улице Маршала Крылова, в Севастополе неделю живут с выбитыми окнами после массированного удара ВСУ... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T14:03
2026-02-27T14:25
севастополь
михаил развожаев
происшествия
городская среда
гсу ск россии по крыму и севастополю
уголовный кодекс
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153268321_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a27e0d0065a3114150f5e6841977e9fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Жители нескольких многоквартирных домов, в том числе по улице Маршала Крылова, в Севастополе неделю живут с выбитыми окнами после массированного удара ВСУ. Виновные в халатности будут наказаны. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев предупредил, что не будет терпеть "чиновничий футбол" и пригрозил наказанием руководителям управляющих компаний, департаментам городского хозяйства и внутренней политики, главам районов и членам муниципальных комиссий."Ситуацию держу на личном контроле. Поручил всем ответственным лицам немедленно выехать на место и проверить каждую квартиру в домах на Маршала Крылова и других пострадавших МКД. Пока последнее окно не будет вставлено — штабную работу не прекращать", - поручил губернатор.После обращения севастопольцев с жалобой о бездействии уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело.В ночь на 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина – он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, ранена 90-летняя женщина – ударной волной от сбитого БПЛА в ее квартире выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.Кроме того, в городе были зафиксированы повреждение жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты девять частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на СевастопольВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – РазвожаевАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153268321_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e514e554fde189beacf7b1977779eacb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, происшествия, городская среда, гсу ск россии по крыму и севастополю, уголовный кодекс, новости севастополя
В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ

В Севастополе после атаки ВСУ жители многоэтажки неделю живут с выбитыми стеклами – власти

14:03 27.02.2026 (обновлено: 14:25 27.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Жители нескольких многоквартирных домов, в том числе по улице Маршала Крылова, в Севастополе неделю живут с выбитыми окнами после массированного удара ВСУ. Виновные в халатности будут наказаны. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Это не работа — это издевательство над здравым смыслом и над севастопольцами. Мое поручение было четким: максимально быстро восстановить тепловой контур, вставить стекла и заказать новые стеклопакеты, где необходимо. Потом разбираться с оплатой работ. Что по факту? На улице +3, которые из-за ветра ощущаются как минус, а люди в своих квартирах до сих пор живут с пленкой, а кто-то и вовсе завешивает дыры тряпками", - написал он в Telegram.
Развожаев предупредил, что не будет терпеть "чиновничий футбол" и пригрозил наказанием руководителям управляющих компаний, департаментам городского хозяйства и внутренней политики, главам районов и членам муниципальных комиссий.
"Ситуацию держу на личном контроле. Поручил всем ответственным лицам немедленно выехать на место и проверить каждую квартиру в домах на Маршала Крылова и других пострадавших МКД. Пока последнее окно не будет вставлено — штабную работу не прекращать", - поручил губернатор.
После обращения севастопольцев с жалобой о бездействии уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело.

"Возбудить уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ), установить процедуру оказания помощи населению следственным путем, организовать прием пострадавших, во взаимодействии с правительством города Севастополя изучить доводы граждан и дать оценку действиям уполномоченных служб и должностных лиц, ответственных за координацию действий и оказание оперативной помощи населению", - говорится в сообщении СК.

В ночь на 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина – он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, ранена 90-летняя женщина – ударной волной от сбитого БПЛА в ее квартире выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.
Кроме того, в городе были зафиксированы повреждение жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты девять частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев
Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияГородская средаГСУ СК России по Крыму и СевастополюУголовный кодексНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Афганистан нанес удар по "ядерному центру" Пакистана
14:42Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
14:24Они будут жить вечно: в Симферополе открыли Аллею памяти героев СВО
14:03В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ
13:50Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
13:35Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС
13:27Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка
13:05Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело
12:58Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:52Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что поражено
12:35В Севастополе закрыли рейд
12:32Краснознаменка в Днепропетровской области перешла под контроль России
12:15Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик
12:09Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет
12:02В Крыму осудили организаторов незаконной миграции
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
Лента новостейМолния