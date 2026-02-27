https://crimea.ria.ru/20260227/v-krymu-provedut-inventarizatsiyu-bolee-20-ga-vinogradnikov-1153538278.html

В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе исследуют больше 60 миллионов кустов виноградников в 2026 году. Цель программы – совершенствование учета растений и создание единого документа, закрепляющего технологические правила в области виноградарства и виноделия. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.На территории трех регионов – в Крыму, Севастополе и Запорожской области – находится 50% всех виноградников России. Так, в 2025 году проведена инвентаризация виноградников на территории более 2 тысяч га в Крыму, более 3 тысяч га – в Севастополе, более 40 га – в Запорожской области, уточнил руководитель управления ведомства Арсен Арзиев."Среди выявленных нарушений – расхождения между фактическим количеством насаждений и цифрами, указанными в паспортах виноградников, а также некорректное указание геокоординат и кадастровых номеров. Фантомных виноградников не обнаружено", – доложил руководитель ведомства.Он также добавил, что инвентаризация будет продолжена в 2026 году и охватит более 2440 участков и свыше 60 млн кустов винограда. Инспекторы ведомства приступят к этой деятельности в марте, уже составлен план работ до октября текущего года."Кроме контроля фитосанитарного состояния виноградников и повышения качества винодельческой продукции, инвентаризация способствует справедливому распределению государственной финансовой поддержки предпринимателей, что является важным экономическим рычагом в сфере управления сельским хозяйством страны", – отметил Арзиев.В конце января глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республике в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещениюСады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в КрымуТри винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"

