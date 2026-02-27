https://crimea.ria.ru/20260227/v-krymu-osudili-organizatorov-nezakonnoy-migratsii-1153548882.html
В Крыму осудили организаторов незаконной миграции
В Крыму осудили организаторов незаконной миграции
В Крыму вынесли приговор преступной группе, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор преступной группе, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым.При этом члены бригады - выходцы из Средней Азии - не были зарегистрированы в управлении по вопросам миграции и не имели трудового патента, то есть находились и вели трудовую деятельность на территории России незаконно.Сообщников вывели на чистую воду сотрудники УФСБ совместно с коллегами из МВД по Республике Крым. В отношении членов преступной группы было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору".Ялтинский суд назначил гражданину Узбекистана 5 лет и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также штраф в 200 тысяч рублей. Второй участник преступной группы приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также штрафу в 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантовВ Крыму иностранцу дали 5 лет колонии за организацию незаконной миграцииЧто изменилось для мигрантов в РоссииВ Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
В Крыму организаторам незаконной миграции дали условные сроки
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор преступной группе, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым.
"Установлено, что гражданин России 1964 года рождения вступил в преступный сговор с гражданином Узбекистана 1994 года рождения, который обязался находить иностранных граждан, желающих незаконно работать на территории Крыма. Сообщники предоставляли мигрантам оплачиваемую работу на стройке в Ялте и койко-место в частном доме для проживания", - рассказали в ведомстве.
При этом члены бригады - выходцы из Средней Азии - не были зарегистрированы в управлении по вопросам миграции и не имели трудового патента, то есть находились и вели трудовую деятельность на территории России незаконно.
Сообщников вывели на чистую воду сотрудники УФСБ совместно с коллегами из МВД по Республике Крым. В отношении членов преступной группы было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору".
Ялтинский суд назначил гражданину Узбекистана 5 лет и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также штраф в 200 тысяч рублей. Второй участник преступной группы приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также штрафу в 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
