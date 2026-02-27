Рейтинг@Mail.ru
В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог - РИА Новости Крым, 27.02.2026
В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
В ближайшее время "Крымавтодор" приступит к сезонным дорожным работам в муниципалитетах, работы будут проводиться с учетом погодных условий. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время "Крымавтодор" приступит к сезонным дорожным работам в муниципалитетах, работы будут проводиться с учетом погодных условий. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава региона сообщил, что проведенная ревизия только за неделю выявила порядка 210 километров дорог, которые не были ранее включены в план грейдирования. За такие просчеты Аксенов пообещал принимать жесткие меры и увольнять чиновников.Он отметил, что выезды вице-премьеров в курируемые регионы будут регулярными, необходимо выстроить работу и в администрациях муниципальных образований.17 февраля глава Крыма пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он заявил, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.
РИА Новости Крым
Новости
В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог

Аксенов: дорожники будут использовать каждый погожий день для проведения ямочного ремонта

16:56 27.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Весенний ремонт автодорог
Весенний ремонт автодорог - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время "Крымавтодор" приступит к сезонным дорожным работам в муниципалитетах, работы будут проводиться с учетом погодных условий. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Промежуточные итоги ремонта улично-дорожной сети планируем подводить еженедельно. Вопрос остается острым – обращения граждан поступают практически из всех муниципалитетов, наибольшее – из Симферопольского района", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что проведенная ревизия только за неделю выявила порядка 210 километров дорог, которые не были ранее включены в план грейдирования. За такие просчеты Аксенов пообещал принимать жесткие меры и увольнять чиновников.
"Принято решение рекомендовать применить меру дисциплинарного взыскания в виде увольнения к должностному лицу, отвечавшему за данное направление в Симферопольском районе. По факту выяснилось, что чиновник свою работу просто не выполнял. Такое отношение к должностным обязанностям неприемлемо", - заявил Аксенов.
Он отметил, что выезды вице-премьеров в курируемые регионы будут регулярными, необходимо выстроить работу и в администрациях муниципальных образований.
"Дорожникам необходимо привлечь максимальное число бригад, использовать каждый погожий день для проведения ямочного ремонта, щебневания. Никакого промедления или отговорок быть не должно", - подчеркнул он.
17 февраля глава Крыма пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он заявил, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.
Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.
Ремонт горбатого моста в Симферополе
16:37
Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
