В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время "Крымавтодор" приступит к сезонным дорожным работам в муниципалитетах, работы будут проводиться с учетом погодных условий. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава региона сообщил, что проведенная ревизия только за неделю выявила порядка 210 километров дорог, которые не были ранее включены в план грейдирования. За такие просчеты Аксенов пообещал принимать жесткие меры и увольнять чиновников.Он отметил, что выезды вице-премьеров в курируемые регионы будут регулярными, необходимо выстроить работу и в администрациях муниципальных образований.17 февраля глава Крыма пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он заявил, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублейГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в КрымуТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет

