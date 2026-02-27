Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах - РИА Новости Крым, 27.02.2026
В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
К утру пятницы в Крыму местами выпал мокрый снег. На дорогах Крыма покрытие обработано, дорожная техника работает круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. К утру пятницы в Крыму местами выпал мокрый снег. На дорогах Крыма покрытие обработано, дорожная техника работает круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".В Симферопольском районе и пригороде +1, местами идет мокрый снег, покрытие мокрое, обработанное.В Алуште и Ялте +2 градуса, без осадков, покрытие сухое. На Ангарском перевале - 3 и идет снег, покрытие влажное, обработанное. На Грушевском перевале -1, мелкий снег, туман, покрытие влажное, обработанное.В Бахчисарайском районе +1, без осадков, покрытие влажное.В Белогорском районе около нуля, временами мокрый снег, покрытие мокрое, проводится обработка.В Судаке +2, без осадков, покрытие влажное. В Нижнегорском районе +1, мелкий дождь, покрытие влажное. В Джанкойском районе + 2, без осадков, покрытие влажное. В Красногвардейском районе +1, без осадков, покрытие влажное. В Красноперекопском районе +2, без осадков, покрытие влажное.В Керчи +2 градуса, без осадков, покрытие влажное.Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на пятницу, 27 февраля. В МЧС предупредили о сильных гололедно-изморозевых отложениях в предгорных районах.
Новости
крым, крымавтодор, дороги, дороги крыма, крымская погода, погода в крыму, логистика, новости крыма
В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах

В Крыму утром в пятницу дороги и перевалы обработаны

08:18 27.02.2026
 
Спецтехника на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. К утру пятницы в Крыму местами выпал мокрый снег. На дорогах Крыма покрытие обработано, дорожная техника работает круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".

"Утро в Крыму — с перепадами температур и местами мокрым снегом. В горах до -3 градусов, на побережье и в степных районах около +2", - говорится в сообщении.

В Симферопольском районе и пригороде +1, местами идет мокрый снег, покрытие мокрое, обработанное.
В Алуште и Ялте +2 градуса, без осадков, покрытие сухое.
На Ангарском перевале - 3 и идет снег, покрытие влажное, обработанное. На Грушевском перевале -1, мелкий снег, туман, покрытие влажное, обработанное.
В Бахчисарайском районе +1, без осадков, покрытие влажное.
В Белогорском районе около нуля, временами мокрый снег, покрытие мокрое, проводится обработка.
В Судаке +2, без осадков, покрытие влажное. В Нижнегорском районе +1, мелкий дождь, покрытие влажное. В Джанкойском районе + 2, без осадков, покрытие влажное. В Красногвардейском районе +1, без осадков, покрытие влажное. В Красноперекопском районе +2, без осадков, покрытие влажное.
В Керчи +2 градуса, без осадков, покрытие влажное.

"Дорожники на посту 24/7. Водители, будьте внимательны: соблюдайте дистанцию и выбирайте безопасную скорость", - призвали дорожники.

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на пятницу, 27 февраля. В МЧС предупредили о сильных гололедно-изморозевых отложениях в предгорных районах.
