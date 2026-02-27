https://crimea.ria.ru/20260227/v-krymu-mokryy-sneg-i-perepady-temperatur--obstanovka-na-dorogakh-1153534339.html
В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах - РИА Новости Крым, 27.02.2026
В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
К утру пятницы в Крыму местами выпал мокрый снег. На дорогах Крыма покрытие обработано, дорожная техника работает круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T08:18
2026-02-27T08:18
2026-02-27T08:18
ситуация на дорогах крыма
крым
крымавтодор
дороги
дороги крыма
крымская погода
погода в крыму
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152312205_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_b8b2e6ce1d08d77ab1a16d885ea857d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. К утру пятницы в Крыму местами выпал мокрый снег. На дорогах Крыма покрытие обработано, дорожная техника работает круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".В Симферопольском районе и пригороде +1, местами идет мокрый снег, покрытие мокрое, обработанное.В Алуште и Ялте +2 градуса, без осадков, покрытие сухое. На Ангарском перевале - 3 и идет снег, покрытие влажное, обработанное. На Грушевском перевале -1, мелкий снег, туман, покрытие влажное, обработанное.В Бахчисарайском районе +1, без осадков, покрытие влажное.В Белогорском районе около нуля, временами мокрый снег, покрытие мокрое, проводится обработка.В Судаке +2, без осадков, покрытие влажное. В Нижнегорском районе +1, мелкий дождь, покрытие влажное. В Джанкойском районе + 2, без осадков, покрытие влажное. В Красногвардейском районе +1, без осадков, покрытие влажное. В Красноперекопском районе +2, без осадков, покрытие влажное.В Керчи +2 градуса, без осадков, покрытие влажное.Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на пятницу, 27 февраля. В МЧС предупредили о сильных гололедно-изморозевых отложениях в предгорных районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152312205_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_87e5c12b00ac8d3783815db897dcfca7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымавтодор, дороги, дороги крыма, крымская погода, погода в крыму, логистика, новости крыма
В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
В Крыму утром в пятницу дороги и перевалы обработаны
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. К утру пятницы в Крыму местами выпал мокрый снег. На дорогах Крыма покрытие обработано, дорожная техника работает круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".
"Утро в Крыму — с перепадами температур и местами мокрым снегом. В горах до -3 градусов, на побережье и в степных районах около +2", - говорится в сообщении.
В Симферопольском районе и пригороде +1, местами идет мокрый снег, покрытие мокрое, обработанное.
В Алуште и Ялте +2 градуса, без осадков, покрытие сухое.
На Ангарском перевале - 3 и идет снег, покрытие влажное, обработанное. На Грушевском перевале -1, мелкий снег, туман, покрытие влажное, обработанное.
В Бахчисарайском районе +1, без осадков, покрытие влажное.
В Белогорском районе около нуля, временами мокрый снег, покрытие мокрое, проводится обработка.
В Судаке +2, без осадков, покрытие влажное. В Нижнегорском районе +1, мелкий дождь, покрытие влажное. В Джанкойском районе + 2, без осадков, покрытие влажное. В Красногвардейском районе +1, без осадков, покрытие влажное. В Красноперекопском районе +2, без осадков, покрытие влажное.
В Керчи +2 градуса, без осадков, покрытие влажное.
"Дорожники на посту 24/7. Водители, будьте внимательны: соблюдайте дистанцию и выбирайте безопасную скорость", - призвали дорожники.
Экстренное предупреждение
объявлено в Крыму на пятницу, 27 февраля. В МЧС предупредили о сильных гололедно-изморозевых отложениях в предгорных районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.