В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах

К утру пятницы в Крыму местами выпал мокрый снег. На дорогах Крыма покрытие обработано, дорожная техника работает круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T08:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. К утру пятницы в Крыму местами выпал мокрый снег. На дорогах Крыма покрытие обработано, дорожная техника работает круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".В Симферопольском районе и пригороде +1, местами идет мокрый снег, покрытие мокрое, обработанное.В Алуште и Ялте +2 градуса, без осадков, покрытие сухое. На Ангарском перевале - 3 и идет снег, покрытие влажное, обработанное. На Грушевском перевале -1, мелкий снег, туман, покрытие влажное, обработанное.В Бахчисарайском районе +1, без осадков, покрытие влажное.В Белогорском районе около нуля, временами мокрый снег, покрытие мокрое, проводится обработка.В Судаке +2, без осадков, покрытие влажное. В Нижнегорском районе +1, мелкий дождь, покрытие влажное. В Джанкойском районе + 2, без осадков, покрытие влажное. В Красногвардейском районе +1, без осадков, покрытие влажное. В Красноперекопском районе +2, без осадков, покрытие влажное.В Керчи +2 градуса, без осадков, покрытие влажное.Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на пятницу, 27 февраля. В МЧС предупредили о сильных гололедно-изморозевых отложениях в предгорных районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

