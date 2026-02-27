Рейтинг@Mail.ru
На востоке Крыма десять сел остались без света - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/v-krymu-desyat-sel-ostalis-bez-sveta-1153554180.html
На востоке Крыма десять сел остались без света
На востоке Крыма десять сел остались без света - РИА Новости Крым, 27.02.2026
На востоке Крыма десять сел остались без света
Жители десяти сел в Ленинском районе Крыма в пятницу остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Жители десяти сел в Ленинском районе Крыма в пятницу остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики уже приступили к аварийным работам. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов, добавили в компании.Ранее в пятницу аварийное отключение на линии электропередачи произошло в Феодосии, обесточены больше 20 городских улиц и село Береговое.
На востоке Крыма десять сел остались без света

В Ленинском районе Крыма 10 сел остались без света из-за аварии

14:52 27.02.2026 (обновлено: 14:55 27.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Жители десяти сел в Ленинском районе Крыма в пятницу остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Ленинский район, населенные пункты частично: Станционное, Новоотрадное, Нижнезаморское, Верхнезаморское, Фонтан, Ленинское, Горностаевка, Новониколаевка, Золотое, Белинское", - говорится в сообщении.
Энергетики уже приступили к аварийным работам. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов, добавили в компании.
Ранее в пятницу аварийное отключение на линии электропередачи произошло в Феодосии, обесточены больше 20 городских улиц и село Береговое.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
Часть Симферополя на два дня останется без света
В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
 
