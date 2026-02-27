https://crimea.ria.ru/20260227/v-krymu-desyat-sel-ostalis-bez-sveta-1153554180.html
На востоке Крыма десять сел остались без света
На востоке Крыма десять сел остались без света - РИА Новости Крым, 27.02.2026
На востоке Крыма десять сел остались без света
Жители десяти сел в Ленинском районе Крыма в пятницу остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Жители десяти сел в Ленинском районе Крыма в пятницу остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики уже приступили к аварийным работам. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов, добавили в компании.Ранее в пятницу аварийное отключение на линии электропередачи произошло в Феодосии, обесточены больше 20 городских улиц и село Береговое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюЧасть Симферополя на два дня останется без светаВ Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
На востоке Крыма десять сел остались без света
