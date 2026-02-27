https://crimea.ria.ru/20260227/v-krymu-desyat-sel-ostalis-bez-sveta-1153554180.html

На востоке Крыма десять сел остались без света

На востоке Крыма десять сел остались без света - РИА Новости Крым, 27.02.2026

На востоке Крыма десять сел остались без света

Жители десяти сел в Ленинском районе Крыма в пятницу остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T14:52

2026-02-27T14:52

2026-02-27T14:55

крым

ленинский район

электроэнергия

электросети крыма

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_827021fb29dd8f34cddc65359a8611e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Жители десяти сел в Ленинском районе Крыма в пятницу остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики уже приступили к аварийным работам. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов, добавили в компании.Ранее в пятницу аварийное отключение на линии электропередачи произошло в Феодосии, обесточены больше 20 городских улиц и село Береговое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюЧасть Симферополя на два дня останется без светаВ Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году

крым

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество