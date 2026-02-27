https://crimea.ria.ru/20260227/v-krymu-17-letniy-likhach-ustroil-pogonyu-so-strelboy--1153537448.html

В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой

В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой - РИА Новости Крым, 27.02.2026

В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой

В Крыму задержали 17-летнего любителя скорости, который решил прокатиться с другом на машине и устроил погоню со стрельбой. Об этом сообщает МВД России. РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T10:25

2026-02-27T10:25

2026-02-27T10:25

крым

новости крыма

мвд по республике крым

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

дети

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd814f6aadf20a74de5f986d8cd828f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 17-летнего любителя скорости, который решил прокатиться с другом на машине и устроил погоню со стрельбой. Об этом сообщает МВД России.Инцидент произошел в Симферопольском районе. Во время патрулирования автодороги вблизи села Мраморное сотрудники обратили внимание на иномарку. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал законное требование и попытался скрыться. Началось преследование.Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников о применении огнестрельного оружия, водитель не останавливался. Тогда один из госавтоинспекторов произвел предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам автомобиля. В отношении нарушителя составлены админпротоколы, автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. В региональной прокуратуре добавили, что семья подростка и сам несовершеннолетний на профилактических учетах не состоят. Однако законный представитель молодого человека будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку.Ранее в Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Видео погони и задержания смотрите в нашем канале в МАХ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мвд по республике крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дети, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп