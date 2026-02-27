Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой - РИА Новости Крым, 27.02.2026
В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
В Крыму задержали 17-летнего любителя скорости, который решил прокатиться с другом на машине и устроил погоню со стрельбой. Об этом сообщает МВД России. РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 17-летнего любителя скорости, который решил прокатиться с другом на машине и устроил погоню со стрельбой. Об этом сообщает МВД России.Инцидент произошел в Симферопольском районе. Во время патрулирования автодороги вблизи села Мраморное сотрудники обратили внимание на иномарку. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал законное требование и попытался скрыться. Началось преследование.Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников о применении огнестрельного оружия, водитель не останавливался. Тогда один из госавтоинспекторов произвел предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам автомобиля. В отношении нарушителя составлены админпротоколы, автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. В региональной прокуратуре добавили, что семья подростка и сам несовершеннолетний на профилактических учетах не состоят. Однако законный представитель молодого человека будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку.Ранее в Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой

В Крыму 17-летний лихач без прав устроил погоню со стрельбой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 17-летнего любителя скорости, который решил прокатиться с другом на машине и устроил погоню со стрельбой. Об этом сообщает МВД России.
Инцидент произошел в Симферопольском районе. Во время патрулирования автодороги вблизи села Мраморное сотрудники обратили внимание на иномарку. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал законное требование и попытался скрыться. Началось преследование.
"В ходе погони инспекторы связались с коллегами и попросили перекрыть движение для задержания нарушителя. Заметив закрытый шлагбаум, он совершил разворот, протаранил служебный автомобиль и продолжил движение", - говорится в сообщении.
Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников о применении огнестрельного оружия, водитель не останавливался. Тогда один из госавтоинспекторов произвел предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам автомобиля.
"После полной остановки транспортного средства выяснилось, что за рулем находился 17-летний местный житель, а на пассажирском сиденье – его товарищ. Подросток не имел водительского удостоверения и страхового полиса", - проинформировали в МВД.
В отношении нарушителя составлены админпротоколы, автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. В региональной прокуратуре добавили, что семья подростка и сам несовершеннолетний на профилактических учетах не состоят. Однако законный представитель молодого человека будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними", - рассказали в прокуратуре.
Ранее в Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Видео погони и задержания смотрите в нашем канале в МАХ.
