В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова - РИА Новости Крым, 27.02.2026
В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова - РИА Новости Крым, 27.02.2026
В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
Вагоны беспересадочного сообщения "Псков – Великий Новгород – Евпатория" вновь будут курсировать этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T16:22
2026-02-27T16:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вагоны беспересадочного сообщения "Псков – Великий Новгород – Евпатория" вновь будут курсировать этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик уточнил, что из Евпатории в первый рейс вагоны отправятся 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков через день в 19:00.Кроме того, вагоны будут ходить по датам с периодичностью 2-3 раза в неделю.Как сообщалось ранее, открыта продажа билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга. Также в курортный сезон запустят новые поезда в Крым из Москвы и Смоленска.
В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова

В Евпаторию летом будут курсировать беспересадочные вагоны из Пскова

16:22 27.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вагоны беспересадочного сообщения "Псков – Великий Новгород – Евпатория" вновь будут курсировать этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"В первый рейс из Пскова вагоны отправятся 31 мая в 13:18. Они проследуют через Великий Новгород и на станции Чудово их прицепят к поезду №179/180 "Таврия" Санкт-Петербург – Евпатория. В составе поезда они проедут через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Прибытие в Евпаторию – через день в 13:30", - говорится в сообщении.
Перевозчик уточнил, что из Евпатории в первый рейс вагоны отправятся 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков через день в 19:00.
Кроме того, вагоны будут ходить по датам с периодичностью 2-3 раза в неделю.
Как сообщалось ранее, открыта продажа билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга. Также в курортный сезон запустят новые поезда в Крым из Москвы и Смоленска.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах
Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
 
