В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
2026-02-27T16:22
2026-02-27T16:22
2026-02-27T16:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вагоны беспересадочного сообщения "Псков – Великий Новгород – Евпатория" вновь будут курсировать этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик уточнил, что из Евпатории в первый рейс вагоны отправятся 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков через день в 19:00.Кроме того, вагоны будут ходить по датам с периодичностью 2-3 раза в неделю.Как сообщалось ранее, открыта продажа билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга. Также в курортный сезон запустят новые поезда в Крым из Москвы и Смоленска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездахКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчикаЛетом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
