https://crimea.ria.ru/20260227/v-dtp-so-skoroy-v-krasnodare-postradali-chetyre-cheloveka-1153555362.html
В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 27.02.2026
В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
В Краснодаре на перекрестке иномарка не пропустила машину скорой помощи, которая ехала на красный сигнал светофора. В результате пострадали четверо человек. Об... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T15:49
2026-02-27T15:49
2026-02-27T15:49
дтп
происшествия
кубань
краснодар
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153555224_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e692cadb07049a432b1467f087c256a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре на перекрестке иномарка не пропустила машину скорой помощи, которая ехала на красный сигнал светофора. В результате пострадали четверо человек. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, 43-летний мужчина, управляя автомобилем марки Haval, двигался по улице Северной и на пересечении с улицей Базовской не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.В результате ДТП пострадали две 17-летние девушки, находящиеся в машине скорой медицинской помощи, ее водитель и женщина пациент, которую они перевозили."Спецавтомобиль двигался на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернуласьЗанесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
кубань
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153555224_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c480aee833f5477f312dc62b2db839b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, кубань, краснодар, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости
В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
Четверо человек пострадали в результате ДТП со "скорой" на перекрестке в Краснодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре на перекрестке иномарка не пропустила машину скорой помощи, которая ехала на красный сигнал светофора. В результате пострадали четверо человек. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, 43-летний мужчина, управляя автомобилем марки Haval, двигался по улице Северной и на пересечении с улицей Базовской не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.
"После столкновения автомобиль скорой помощи совершил выезд на тротуар и наезд на опору линии электропередачи", – сказано в сообщении.
В результате ДТП пострадали две 17-летние девушки, находящиеся в машине скорой медицинской помощи, ее водитель и женщина пациент, которую они перевозили.
"Спецавтомобиль двигался на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса
и легкового автомобиля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: