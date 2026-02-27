https://crimea.ria.ru/20260227/v-dtp-so-skoroy-v-krasnodare-postradali-chetyre-cheloveka-1153555362.html

В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека

В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 27.02.2026

В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека

27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре на перекрестке иномарка не пропустила машину скорой помощи, которая ехала на красный сигнал светофора. В результате пострадали четверо человек. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, 43-летний мужчина, управляя автомобилем марки Haval, двигался по улице Северной и на пересечении с улицей Базовской не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.В результате ДТП пострадали две 17-летние девушки, находящиеся в машине скорой медицинской помощи, ее водитель и женщина пациент, которую они перевозили."Спецавтомобиль двигался на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернуласьЗанесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель

