В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
В Краснодаре на перекрестке иномарка не пропустила машину скорой помощи, которая ехала на красный сигнал светофора. В результате пострадали четверо человек.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре на перекрестке иномарка не пропустила машину скорой помощи, которая ехала на красный сигнал светофора. В результате пострадали четверо человек. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, 43-летний мужчина, управляя автомобилем марки Haval, двигался по улице Северной и на пересечении с улицей Базовской не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.В результате ДТП пострадали две 17-летние девушки, находящиеся в машине скорой медицинской помощи, ее водитель и женщина пациент, которую они перевозили."Спецавтомобиль двигался на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернуласьЗанесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
15:49 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре на перекрестке иномарка не пропустила машину скорой помощи, которая ехала на красный сигнал светофора. В результате пострадали четверо человек. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, 43-летний мужчина, управляя автомобилем марки Haval, двигался по улице Северной и на пересечении с улицей Базовской не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.
"После столкновения автомобиль скорой помощи совершил выезд на тротуар и наезд на опору линии электропередачи", – сказано в сообщении.
В результате ДТП пострадали две 17-летние девушки, находящиеся в машине скорой медицинской помощи, ее водитель и женщина пациент, которую они перевозили.
"Спецавтомобиль двигался на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля.
