Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура

В результате ночных взрывов в Одесской области сильно повреждена портовая инфраструктура – склады, техника и производственные помещения. Об этом сообщил министр

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В результате ночных взрывов в Одесской области сильно повреждена портовая инфраструктура – склады, техника и производственные помещения. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.По информации Кулебы, в результате обстрелов никто не пострадал.Он также рассказал, что с начала СВО повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, более 150 судов.Ранее в Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов были повреждены объекты энергетики и промышленности.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК УкраиныМассированный удар по Украине: пожары в Киеве и взрывы в регионахИгры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского

