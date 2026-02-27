Рейтинг@Mail.ru
Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
В результате ночных взрывов в Одесской области сильно повреждена портовая инфраструктура – склады, техника и производственные помещения. Об этом сообщил министр РИА Новости Крым, 27.02.2026
одесса
одесская область
удары по украине
новости сво
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В результате ночных взрывов в Одесской области сильно повреждена портовая инфраструктура – склады, техника и производственные помещения. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.По информации Кулебы, в результате обстрелов никто не пострадал.Он также рассказал, что с начала СВО повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, более 150 судов.Ранее в Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов были повреждены объекты энергетики и промышленности.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
одесса
одесская область
украина
одесса, одесская область, удары по украине, новости сво, украина, новости
Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура

В Одессе разбита портовая инфраструктура и производственные помещения

09:52 27.02.2026
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В результате ночных взрывов в Одесской области сильно повреждена портовая инфраструктура – склады, техника и производственные помещения. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"Ночью обстреляна портовая и припортовая инфраструктура в Одесской области. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, складских и производственных помещений, а также техники предприятий. На отдельных локациях возникли возгорания, в том числе контейнеров с продовольственными товарами", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Кулебы, в результате обстрелов никто не пострадал.
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Одессе
Украинские пожарные в Одессе
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные в Одессе
Он также рассказал, что с начала СВО повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, более 150 судов.
Ранее в Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов были повреждены объекты энергетики и промышленности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Одесса Одесская область Удары по Украине Новости СВО Украина Новости
 
