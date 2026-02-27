https://crimea.ria.ru/20260227/udary-po-odesse---razbita-portovaya-infrastruktura-1153536566.html
Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
В результате ночных взрывов в Одесской области сильно повреждена портовая инфраструктура – склады, техника и производственные помещения. Об этом сообщил министр
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В результате ночных взрывов в Одесской области сильно повреждена портовая инфраструктура – склады, техника и производственные помещения. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.По информации Кулебы, в результате обстрелов никто не пострадал.Он также рассказал, что с начала СВО повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, более 150 судов.Ранее в Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов были повреждены объекты энергетики и промышленности.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В результате ночных взрывов в Одесской области сильно повреждена портовая инфраструктура – склады, техника и производственные помещения. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"Ночью обстреляна портовая и припортовая инфраструктура в Одесской области. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, складских и производственных помещений, а также техники предприятий. На отдельных локациях возникли возгорания, в том числе контейнеров с продовольственными товарами", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Кулебы, в результате обстрелов никто не пострадал.
Он также рассказал, что с начала СВО повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, более 150 судов.
Ранее в Одессе и Полтавской области в результате ночных взрывов были повреждены
объекты энергетики и промышленности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
