Рейтинг@Mail.ru
ТЭК России переходит на новый технологический уровень - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/tek-rossii-perekhodit-na-novyy-tekhnologicheskiy-uroven-1153537683.html
ТЭК России переходит на новый технологический уровень
ТЭК России переходит на новый технологический уровень - РИА Новости Крым, 27.02.2026
ТЭК России переходит на новый технологический уровень
Для ускоренного перехода ТЭК России на новый технологический уровень правительство утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T10:41
2026-02-27T10:41
топливно-энергетический комплекс
россия
правительство россии
новости
цифровизация
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/12/1123266653_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_1a2c16f79384dba5dd8f8a42505b8f53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Для ускоренного перехода ТЭК России на новый технологический уровень правительство утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина."Цель стратегического направления – ускоренный переход ТЭК России на новый технологический уровень с использованием отечественных цифровых технологий. Приоритет в решении этой задачи – использование российского базового и прикладного ПО в системах, которые обеспечивают основные производственные и управленческие процессы на предприятиях и в организациях энергетического комплекса", - говорится в сообщении.Отмечается, что этот показатель должен достичь 80% к 2030 году. Компании и организации ТЭК будут участвовать в кибериспытаниях. Это необходимо для выявления уязвимостей и разработки методологических рекомендаций по защите важной информации. Речь идет о тестирование технологии искусственного интеллекта и других цифровых решений в сфере энергетики и ТЭК. Данные тесты будут проводить на специальном отраслевом полигоне, который планируют создать в IV квартале 2027 года. Кроме того, в конце 2027 года будет запущена стратегическая программа развития школьных энергоклассов "Русская инженерная школа – 2030" для подготовки квалифицированных кадров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/12/1123266653_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_4ac79ad0f150825a5072efb3c314df1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливно-энергетический комплекс, россия, правительство россии, новости, цифровизация, кибербезопасность
ТЭК России переходит на новый технологический уровень

ТЭК России переведут на новый технологический уровень с использованием цифровых технологий

10:41 27.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина во время работы за компьютером
Мужчина во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Для ускоренного перехода ТЭК России на новый технологический уровень правительство утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Цель стратегического направления – ускоренный переход ТЭК России на новый технологический уровень с использованием отечественных цифровых технологий. Приоритет в решении этой задачи – использование российского базового и прикладного ПО в системах, которые обеспечивают основные производственные и управленческие процессы на предприятиях и в организациях энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот показатель должен достичь 80% к 2030 году.
Компании и организации ТЭК будут участвовать в кибериспытаниях. Это необходимо для выявления уязвимостей и разработки методологических рекомендаций по защите важной информации.
"К 2030 году в этой работе должно принять участие не менее 100 компаний и организаций, а к 2036 году – до 500. В результате будет сформирован рейтинг киберустойчивости", - уточнили в пресс-службе.
Речь идет о тестирование технологии искусственного интеллекта и других цифровых решений в сфере энергетики и ТЭК. Данные тесты будут проводить на специальном отраслевом полигоне, который планируют создать в IV квартале 2027 года.
Кроме того, в конце 2027 года будет запущена стратегическая программа развития школьных энергоклассов "Русская инженерная школа – 2030" для подготовки квалифицированных кадров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Топливно-энергетический комплексРоссияПравительство РоссииНовостиЦифровизацияКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
10:41ТЭК России переходит на новый технологический уровень
10:34Режим тишины установили на Запорожской АЭС
10:25В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
10:19Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит
09:52Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
09:41Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
09:30Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
09:20ВСУ ракетами обстреляли Белгород - без света 60 тысяч человек
08:56Британские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
08:34Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
08:18В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
07:59Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
07:47Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
07:2495 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
07:0810 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
Лента новостейМолния