ТЭК России переходит на новый технологический уровень

ТЭК России переходит на новый технологический уровень - РИА Новости Крым, 27.02.2026

ТЭК России переходит на новый технологический уровень

Для ускоренного перехода ТЭК России на новый технологический уровень правительство утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой... 27.02.2026

2026-02-27T10:41

2026-02-27T10:41

2026-02-27T10:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Для ускоренного перехода ТЭК России на новый технологический уровень правительство утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина."Цель стратегического направления – ускоренный переход ТЭК России на новый технологический уровень с использованием отечественных цифровых технологий. Приоритет в решении этой задачи – использование российского базового и прикладного ПО в системах, которые обеспечивают основные производственные и управленческие процессы на предприятиях и в организациях энергетического комплекса", - говорится в сообщении.Отмечается, что этот показатель должен достичь 80% к 2030 году. Компании и организации ТЭК будут участвовать в кибериспытаниях. Это необходимо для выявления уязвимостей и разработки методологических рекомендаций по защите важной информации. Речь идет о тестирование технологии искусственного интеллекта и других цифровых решений в сфере энергетики и ТЭК. Данные тесты будут проводить на специальном отраслевом полигоне, который планируют создать в IV квартале 2027 года. Кроме того, в конце 2027 года будет запущена стратегическая программа развития школьных энергоклассов "Русская инженерная школа – 2030" для подготовки квалифицированных кадров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

