ТЭК России переходит на новый технологический уровень

27.02.2026
ТЭК России переведут на новый технологический уровень с использованием цифровых технологий
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Для ускоренного перехода ТЭК России на новый технологический уровень правительство утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Цель стратегического направления – ускоренный переход ТЭК России на новый технологический уровень с использованием отечественных цифровых технологий. Приоритет в решении этой задачи – использование российского базового и прикладного ПО в системах, которые обеспечивают основные производственные и управленческие процессы на предприятиях и в организациях энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот показатель должен достичь 80% к 2030 году.
Компании и организации ТЭК будут участвовать в кибериспытаниях. Это необходимо для выявления уязвимостей и разработки методологических рекомендаций по защите важной информации.
"К 2030 году в этой работе должно принять участие не менее 100 компаний и организаций, а к 2036 году – до 500. В результате будет сформирован рейтинг киберустойчивости", - уточнили в пресс-службе.
Речь идет о тестирование технологии искусственного интеллекта и других цифровых решений в сфере энергетики и ТЭК. Данные тесты будут проводить на специальном отраслевом полигоне, который планируют создать в IV квартале 2027 года.
Кроме того, в конце 2027 года будет запущена стратегическая программа развития школьных энергоклассов "Русская инженерная школа – 2030" для подготовки квалифицированных кадров.
