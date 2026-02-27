Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
16:37 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Движение по путепроводу в районе ул. Москалева в Симферополе - так называемому "горбатому" мосту - планируется открыть 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В Симферополе продолжаются ремонтные работы автодорожного путепровода по ул. Гоголя – ул. Москалева (Горбатый мост), устанавливаются арки. Планируем запустить рабочее движение с 1 июня", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Белоглинка Симферопольского района ремонт моста через реку Салгир начнется в марте, сейчас там ведутся подготовительные работы.
По информации Аксенова, также будет проведена полная ревизия безопасности мостовых сооружений на территории республики.
Как сообщалось, в Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.