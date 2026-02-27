Рейтинг@Mail.ru
Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/stala-izvestna-data-otkrytiya-dvizheniya-po-gorbatomu-mostu-v-simferopole--1153556690.html
Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
Движение по путепроводу в районе ул. Москалева в Симферополе - так называемому "горбатому" мосту - планируется открыть 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T16:37
2026-02-27T16:38
"горбатый" мост в симферополе
симферополь
сергей аксенов
крым
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143476464_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_4048f50542613be221bc8ae6ec4b5df0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Движение по путепроводу в районе ул. Москалева в Симферополе - так называемому "горбатому" мосту - планируется открыть 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, в селе Белоглинка Симферопольского района ремонт моста через реку Салгир начнется в марте, сейчас там ведутся подготовительные работы. По информации Аксенова, также будет проведена полная ревизия безопасности мостовых сооружений на территории республики. Как сообщалось, в Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"горбатый" мост в симферополе
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143476464_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_debb7135767ddd9ca272d25c713a4434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"горбатый" мост в симферополе, симферополь, сергей аксенов, крым, новости крыма, транспорт
Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе

Движение по "горбатому мосту" в Симферополе планируют открыть 1 июня - Аксенов

16:37 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
 
© Соцсети мэра Симферополя Михаила АфанасьеваРемонт "горбатого" моста в Симферополе
Ремонт горбатого моста в Симферополе
© Соцсети мэра Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Движение по путепроводу в районе ул. Москалева в Симферополе - так называемому "горбатому" мосту - планируется открыть 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В Симферополе продолжаются ремонтные работы автодорожного путепровода по ул. Гоголя – ул. Москалева (Горбатый мост), устанавливаются арки. Планируем запустить рабочее движение с 1 июня", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Белоглинка Симферопольского района ремонт моста через реку Салгир начнется в марте, сейчас там ведутся подготовительные работы.
По информации Аксенова, также будет проведена полная ревизия безопасности мостовых сооружений на территории республики.
Как сообщалось, в Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
"Горбатый" мост в СимферополеСимферопольСергей АксеновКрымНовости КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
16:56В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
16:43Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов
16:37Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
16:32Когда Запад признает Крым российским
16:22В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
16:15Крымский мост сейчас - начала расти очередь
16:08Весна на грядках: как под Симферополем выращивают тюльпаны
16:02Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения
15:49В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
15:33Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год
15:19Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика
15:01Более 20 улиц Симферополя обесточены
14:52На востоке Крыма десять сел остались без света
14:48Афганистан нанес удар по "ядерному центру" Пакистана
14:42Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
14:24Они будут жить вечно: в Симферополе открыли Аллею памяти героев СВО
14:03В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ
13:50Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
13:35Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС
Лента новостейМолния