Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Депутатское представительство Республики Крым в Госдуме подвергнется незначительной ротации по итогам думских выборов осенью 2026 года. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
"Ротация, безусловно, будет, но она будет не кардинальной. Мы не в том состоянии находимся, чтобы идти на кардинальные (изменения – ред.). Мы стараемся влить новую кровь. Никому должностей до пенсии не прописано. Это обновление естественное", – сказал глава Госсовета РК.
В нынешнем созыве Госдумы интересы избирателей Крыма представляют пять депутатов: Михаил Шеремет, Леонид Ивлев, Константин Бахарев, Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов.
Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов: 225 – по одномандатным округам, еще 225 – по партийным спискам.
