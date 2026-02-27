Рейтинг@Mail.ru
Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/sostav-predstaviteley-kryma-v-gosdume-podvergnetsya-rotatsii---konstantinov-1153556561.html
Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов
Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов
Депутатское представительство Республики Крым в Госдуме подвергнется незначительной ротации по итогам думских выборов осенью 2026 года. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T16:43
2026-02-27T16:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Депутатское представительство Республики Крым в Госдуме подвергнется незначительной ротации по итогам думских выборов осенью 2026 года. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.В нынешнем созыве Госдумы интересы избирателей Крыма представляют пять депутатов: Михаил Шеремет, Леонид Ивлев, Константин Бахарев, Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов. Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов: 225 – по одномандатным округам, еще 225 – по партийным спискам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов

Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов

16:43 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Депутатское представительство Республики Крым в Госдуме подвергнется незначительной ротации по итогам думских выборов осенью 2026 года. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
"Ротация, безусловно, будет, но она будет не кардинальной. Мы не в том состоянии находимся, чтобы идти на кардинальные (изменения – ред.). Мы стараемся влить новую кровь. Никому должностей до пенсии не прописано. Это обновление естественное", – сказал глава Госсовета РК.
В нынешнем созыве Госдумы интересы избирателей Крыма представляют пять депутатов: Михаил Шеремет, Леонид Ивлев, Константин Бахарев, Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов.
Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов: 225 – по одномандатным округам, еще 225 – по партийным спискам.
