Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который три недели назад произвел шесть вспышек высшего уровня X. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.По их данным, с большой вероятностью остатки этой энергии будут поглощены Солнцем в течение следующих 5–10 суток. Новый активный центр, 4379-4380, расположенный на этом же краю, но ниже экватора и выдавший серию из почти 20 вспышек, также полностью выдохся всего за пару суток."В итоге график вспышек снова на глазах вырождается в прямую линию. Геомагнитная активность определяется сейчас исключительно вариациями солнечного ветра, который слабо возмущен", – рассказали ученые.В результате геомагнитный индекс "Kp" незначительно повышен и иногда даже выходит на желтый уровень. Но в целом какими-то серьезными событиями это трудно назвать. Глобально магнитное поле Земли спокойное, заверили астрономы.Накануне в Лаборатории проинформировали, что ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух групп пятен", – сказано в сообщении.
В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который три недели назад произвел шесть вспышек высшего уровня X
. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.
По их данным, с большой вероятностью остатки этой энергии будут поглощены Солнцем в течение следующих 5–10 суток. Новый активный центр, 4379-4380, расположенный на этом же краю, но ниже экватора и выдавший серию из почти 20 вспышек, также полностью выдохся всего за пару суток.
"В итоге график вспышек снова на глазах вырождается в прямую линию. Геомагнитная активность определяется сейчас исключительно вариациями солнечного ветра, который слабо возмущен", – рассказали ученые.
В результате геомагнитный индекс "Kp" незначительно повышен и иногда даже выходит на желтый уровень. Но в целом какими-то серьезными событиями это трудно назвать. Глобально магнитное поле Земли спокойное, заверили астрономы.
Накануне в Лаборатории проинформировали, что ожидания грандиозного парада планет
28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом.
