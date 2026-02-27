Рейтинг@Mail.ru
Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/solntse-vozvraschaetsya-v-sostoyanie-depressii-chto-eto-znachit-1153537282.html
Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит
Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит
Солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T10:19
2026-02-27T10:19
институт космических исследований
солнце
космос
новости
вспышки на солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153537178_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a88c54b39dee02d520b3905cb84b7a47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который три недели назад произвел шесть вспышек высшего уровня X. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.По их данным, с большой вероятностью остатки этой энергии будут поглощены Солнцем в течение следующих 5–10 суток. Новый активный центр, 4379-4380, расположенный на этом же краю, но ниже экватора и выдавший серию из почти 20 вспышек, также полностью выдохся всего за пару суток."В итоге график вспышек снова на глазах вырождается в прямую линию. Геомагнитная активность определяется сейчас исключительно вариациями солнечного ветра, который слабо возмущен", – рассказали ученые.В результате геомагнитный индекс "Kp" незначительно повышен и иногда даже выходит на желтый уровень. Но в целом какими-то серьезными событиями это трудно назвать. Глобально магнитное поле Земли спокойное, заверили астрономы.Накануне в Лаборатории проинформировали, что ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит ЗемлеСолнце повернулось к Земле "взрывоопасной" стороной – чего ждатьМожно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153537178_0:0:996:746_1920x0_80_0_0_9db532112ba3a7fba35a49d5f267eb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
институт космических исследований, солнце, космос, новости, вспышки на солнце
Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит

Солнечная активность возвращается в состояние депрессии – астрономы

10:19 27.02.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНСолнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии
Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Солнечная активность постепенно возвращается в спокойное состояние после серии вспышек высшего уровня Х. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух групп пятен", – сказано в сообщении.
В одной из групп, расположенной на верхнем левом краю Солнца, лишь по положению на диске можно опознать активный центр 4366, который три недели назад произвел шесть вспышек высшего уровня X. Область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, рассказали астрономы.
По их данным, с большой вероятностью остатки этой энергии будут поглощены Солнцем в течение следующих 5–10 суток. Новый активный центр, 4379-4380, расположенный на этом же краю, но ниже экватора и выдавший серию из почти 20 вспышек, также полностью выдохся всего за пару суток.
"В итоге график вспышек снова на глазах вырождается в прямую линию. Геомагнитная активность определяется сейчас исключительно вариациями солнечного ветра, который слабо возмущен", – рассказали ученые.
В результате геомагнитный индекс "Kp" незначительно повышен и иногда даже выходит на желтый уровень. Но в целом какими-то серьезными событиями это трудно назвать. Глобально магнитное поле Земли спокойное, заверили астрономы.
Накануне в Лаборатории проинформировали, что ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле
Солнце повернулось к Земле "взрывоопасной" стороной – чего ждать
Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна
 
Институт космических исследованийСолнцекосмосНовостиВспышки на Солнце
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
10:41ТЭК России переходит на новый технологический уровень
10:34Режим тишины установили на Запорожской АЭС
10:25В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
10:19Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит
09:52Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
09:41Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
09:30Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
09:20ВСУ ракетами обстреляли Белгород - без света 60 тысяч человек
08:56Британские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
08:34Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
08:18В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
07:59Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
07:47Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
07:2495 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
07:0810 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
Лента новостейМолния