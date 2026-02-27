https://crimea.ria.ru/20260227/sneg-i-gololed-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1153462897.html
Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу
2026-02-27T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью и утром снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица; днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, туман, гололедица; днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +2...+4 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от 0 до +3, днем от +1 до +6 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью и утром снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица; днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, в горах -3…-7; днем +1…+6, в горах 0…-3 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, туман, гололедица; днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +2...+4 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от 0 до +3, днем от +1 до +6 градусов.
