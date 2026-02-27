Рейтинг@Mail.ru
Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/sneg-i-gololed-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1153462897.html
Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу
Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью и утром снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки,... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T00:01
2026-02-27T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153017079_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a808750940fc2fbb22fbac24084a2b93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью и утром снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица; днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, туман, гололедица; днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +2...+4 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от 0 до +3, днем от +1 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153017079_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_06528b5ce124859d4a6602b7ebf50c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 27.02.2026
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюМетель
Метель
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью и утром снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица; днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, в горах -3…-7; днем +1…+6, в горах 0…-3 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, туман, гололедица; днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +2...+4 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от 0 до +3, днем от +1 до +6 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
23:38Над Крымом снова отработала ПВО
23:14В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
23:04В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
22:07Обмен телами погибших и письмо Орбана Зеленскому: главное за день
21:43Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
21:31В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
21:22Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
21:09РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
20:47В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая
20:32Умерла заслуженный работник культуры Крыма и издатель Галина Гржибовская
20:14Над Крымом и регионами России ликвидировали 167 беспилотников ВСУ
20:11Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
19:47В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
19:31ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
19:24Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
19:13В Севастополе воздушная тревога
19:10Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
18:51Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
Лента новостейМолния