Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу

2026-02-27T00:01

крымская погода

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму еще сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью и утром снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица; днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, туман, гололедица; днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +2...+4 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от 0 до +3, днем от +1 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

