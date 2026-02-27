Рейтинг@Mail.ru
Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T14:42
2026-02-27T14:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Россияне могут воспользоваться схемой "Вторая рука" для защиты от мошенников. Закон работает с 1 сентября 2025 года. Сервис для контроля банковских операций позволяет назначить доверенное лицо, которое будет проверять переводы и блокировать подозрительные. Подробнее о том, как это работает, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках нового спецпроекта РИА Новости Крым "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.По его словам, в сервисе участвуют все три основные канала, которые задействуют мошенники для хищения денег: переводы по банковским картам, система быстрых платежей и получение наличных.Уведомление доверенному лицу придет немедленно при попытке перевода или обналичивания денег. На то, чтобы подтвердить или отклонить операцию у помощника будет 12 часов. Если в течение этого времени помощник не совершит никаких действий – банк отклонит операцию.Не ограничивает ли это права граждан, кто может и кто не может стать вашей "второй рукой", для кого такой вид защиты наиболее актуален и насколько эффективна эта и другие антимошеннические меры Центробанка, – эти и другие вопросы - в видеоверсии "Простой экономики" от РИА Новости Крым.
простая экономика, банк россии, мошенничество, новости, видео
Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников

Россияне могут воспользоваться сервисом "Вторая рука" для защиты от мошенников - ЦБ

14:42 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Россияне могут воспользоваться схемой "Вторая рука" для защиты от мошенников. Закон работает с 1 сентября 2025 года. Сервис для контроля банковских операций позволяет назначить доверенное лицо, которое будет проверять переводы и блокировать подозрительные. Подробнее о том, как это работает, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках нового спецпроекта РИА Новости Крым "Простая экономика".
"Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.
"Основной смысл схемы "Второй руки" – ее добровольность. Человек определяет для себя помощника из доверенных лиц или родственников, определяет суммы, свыше которой они будут подлежать контролю, приходит в банк, заключает договор, и при совершении операции суммой больше установленного лимита его помощник будет получать уведомление и подтверждать или отклонять операцию", - поясняет Перетокин.
По его словам, в сервисе участвуют все три основные канала, которые задействуют мошенники для хищения денег: переводы по банковским картам, система быстрых платежей и получение наличных.
Уведомление доверенному лицу придет немедленно при попытке перевода или обналичивания денег. На то, чтобы подтвердить или отклонить операцию у помощника будет 12 часов. Если в течение этого времени помощник не совершит никаких действий – банк отклонит операцию.
Не ограничивает ли это права граждан, кто может и кто не может стать вашей "второй рукой", для кого такой вид защиты наиболее актуален и насколько эффективна эта и другие антимошеннические меры Центробанка, – эти и другие вопросы - в видеоверсии "Простой экономики" от РИА Новости Крым.
