Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников

Россияне могут воспользоваться сервисом "Вторая рука" для защиты от мошенников - ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Россияне могут воспользоваться схемой "Вторая рука" для защиты от мошенников. Закон работает с 1 сентября 2025 года. Сервис для контроля банковских операций позволяет назначить доверенное лицо, которое будет проверять переводы и блокировать подозрительные. Подробнее о том, как это работает, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках нового спецпроекта РИА Новости Крым "Простая экономика".
"Основной смысл схемы "Второй руки" – ее добровольность. Человек определяет для себя помощника из доверенных лиц или родственников, определяет суммы, свыше которой они будут подлежать контролю, приходит в банк, заключает договор, и при совершении операции суммой больше установленного лимита его помощник будет получать уведомление и подтверждать или отклонять операцию", - поясняет Перетокин.
По его словам, в сервисе участвуют все три основные канала, которые задействуют мошенники для хищения денег: переводы по банковским картам, система быстрых платежей и получение наличных.
Уведомление доверенному лицу придет немедленно при попытке перевода или обналичивания денег. На то, чтобы подтвердить или отклонить операцию у помощника будет 12 часов. Если в течение этого времени помощник не совершит никаких действий – банк отклонит операцию.
