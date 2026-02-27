https://crimea.ria.ru/20260227/skhema-vtoroy-ruki-kak-tsentrobank-zaschischaet-grazhdan-ot-moshennikov-1153548348.html

Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников

РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Россияне могут воспользоваться схемой "Вторая рука" для защиты от мошенников. Закон работает с 1 сентября 2025 года. Сервис для контроля банковских операций позволяет назначить доверенное лицо, которое будет проверять переводы и блокировать подозрительные. Подробнее о том, как это работает, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках нового спецпроекта РИА Новости Крым "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.По его словам, в сервисе участвуют все три основные канала, которые задействуют мошенники для хищения денег: переводы по банковским картам, система быстрых платежей и получение наличных.Уведомление доверенному лицу придет немедленно при попытке перевода или обналичивания денег. На то, чтобы подтвердить или отклонить операцию у помощника будет 12 часов. Если в течение этого времени помощник не совершит никаких действий – банк отклонит операцию.Не ограничивает ли это права граждан, кто может и кто не может стать вашей "второй рукой", для кого такой вид защиты наиболее актуален и насколько эффективна эта и другие антимошеннические меры Центробанка, – эти и другие вопросы - в видеоверсии "Простой экономики" от РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Период охлаждения и пределы процентов: новые правила микрозаймовБолее 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенниковВ РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин

