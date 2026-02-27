https://crimea.ria.ru/20260227/situatsiya-v-belgorode-posle-ataki-vsu--kogda-dadut-svet-1153549232.html

Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет

Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде энергетики восстанавливают подачу электричества после массированного обстрела ВСУ. Сейчас без света остаются 50 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Утром Гладков сообщил, что в результате очередного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода почти 60 тысяч человек остались без электричества. Детские сады и школы перевели на резервную генерацию. В городе повреждено остекление в четырех квартирах в 3-х многоквартирных домах. В 2-х частных домах пострадали крыши и окна, посекло осколками 4 машины.По словам мэра города Валентина Демидова, последствия ракетного обстрела серьезные, оценка повреждений еще идет. В нескольких районах не работают светофоры. На ключевых перекрестках с утра дежурят 26 экипажей регулировщиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

