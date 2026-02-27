Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/situatsiya-v-belgorode-posle-ataki-vsu--kogda-dadut-svet-1153549232.html
Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет
Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет
В Белгороде энергетики восстанавливают подачу электричества после массированного обстрела ВСУ. Сейчас без света остаются 50 тысяч жителей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T12:09
2026-02-27T12:11
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
жкх
электроэнергия
белгород
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде энергетики восстанавливают подачу электричества после массированного обстрела ВСУ. Сейчас без света остаются 50 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Утром Гладков сообщил, что в результате очередного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода почти 60 тысяч человек остались без электричества. Детские сады и школы перевели на резервную генерацию. В городе повреждено остекление в четырех квартирах в 3-х многоквартирных домах. В 2-х частных домах пострадали крыши и окна, посекло осколками 4 машины.По словам мэра города Валентина Демидова, последствия ракетного обстрела серьезные, оценка повреждений еще идет. В нескольких районах не работают светофоры. На ключевых перекрестках с утра дежурят 26 экипажей регулировщиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, жкх, электроэнергия, белгород
Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет

В Белгороде после атаки ВСУ частично восстановят электроснабжение к концу дня

12:09 27.02.2026 (обновлено: 12:11 27.02.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде энергетики восстанавливают подачу электричества после массированного обстрела ВСУ. Сейчас без света остаются 50 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Утром Гладков сообщил, что в результате очередного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода почти 60 тысяч человек остались без электричества. Детские сады и школы перевели на резервную генерацию. В городе повреждено остекление в четырех квартирах в 3-х многоквартирных домах. В 2-х частных домах пострадали крыши и окна, посекло осколками 4 машины.

"На сегодняшнюю секунду у нас 50 тысяч человек без электроэнергии. Энергетики работают и до конца дня должны восстановить подачу электроэнергии у 25 тысяч человек", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале по итогам оперативного штаба.

По словам мэра города Валентина Демидова, последствия ракетного обстрела серьезные, оценка повреждений еще идет. В нескольких районах не работают светофоры. На ключевых перекрестках с утра дежурят 26 экипажей регулировщиков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияОбстрелы ВСУАтаки ВСУЖКХЭлектроэнергияБелгород
 
