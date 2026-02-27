Рейтинг@Mail.ru
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/shest-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-krymom-1153551682.html
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и один над акваторией Азовского моря, всего за первую половину дня уничтожены 44 дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и один над акваторией Азовского моря, всего за первую половину дня уничтожены 44 дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, в том числе на подлете к Москве.
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом

Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и один над акваторией Азовского моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и один над акваторией Азовского моря, всего за первую половину дня уничтожены 44 дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских БПЛА самолетного типа: 22 – над территорией Курской области, 14 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Брянской области, 1 – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, в том числе на подлете к Москве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом снова отработала ПВО
Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что поражено
Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты
 
