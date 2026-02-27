https://crimea.ria.ru/20260227/shest-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-krymom-1153551682.html
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и один над акваторией Азовского моря, всего за первую половину дня уничтожены 44 дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, в том числе на подлете к Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом снова отработала ПВО Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что пораженоБеспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты
