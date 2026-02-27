Рейтинг@Mail.ru
Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/sem-poezdov-zaderzhivayutsya-na-puti-v-krym-i-obratno--perevozchik-1153549368.html
Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик
Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик
В пути следования крымским сообщением на данный момент задерживаются семь поездов "Таврия". Время отставания сократилось до трех часов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152360831_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_dacc2ec113f8ebf8769069a96fdcf7e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В пути следования крымским сообщением на данный момент задерживаются семь поездов "Таврия". Время отставания сократилось до трех часов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Утром стало известно, что с опозданием следуют 10 пассажирских составов. Максимальное время задержек – три с половиной часа. Это связано с тем, что проезд по Крымскому мосту был закрыт с часа ночи 27 февраля. Ограничения действовали до пяти утра.В Крым задерживаются составы:Кисловодск – Симферополь на 1,5 часаМосква – Севастополь на 2 часаАдлер – Симферополь на 1,5 часаПермь – Симферополь на 30 минутИз Крыма поезда:Симферополь – Москва на 3 часаСимферополь – Кисловодск на 2 часаСимферополь – Санкт-Петербург на 1 часВремя задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Остальные поезда, которые следовали с задержкой, введены в график, уточнили в транспортной компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик

Семь поездов "Таврия" задерживаются в Крым и из Крыма на 3 часа

12:15 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В пути следования крымским сообщением на данный момент задерживаются семь поездов "Таврия". Время отставания сократилось до трех часов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
Утром стало известно, что с опозданием следуют 10 пассажирских составов. Максимальное время задержек – три с половиной часа. Это связано с тем, что проезд по Крымскому мосту был закрыт с часа ночи 27 февраля. Ограничения действовали до пяти утра.
"На 11:00 мск в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в пути задерживаются семь поездов "Таврия", – сказано в сообщении.
В Крым задерживаются составы:
Кисловодск – Симферополь на 1,5 часа
Москва – Севастополь на 2 часа
Адлер – Симферополь на 1,5 часа
Пермь – Симферополь на 30 минут
Из Крыма поезда:
Симферополь – Москва на 3 часа
Симферополь – Кисловодск на 2 часа
Симферополь – Санкт-Петербург на 1 час
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Остальные поезда, которые следовали с задержкой, введены в график, уточнили в транспортной компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
