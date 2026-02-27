https://crimea.ria.ru/20260227/sem-poezdov-zaderzhivayutsya-na-puti-v-krym-i-obratno--perevozchik-1153549368.html
Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик
Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик
В пути следования крымским сообщением на данный момент задерживаются семь поездов "Таврия". Время отставания сократилось до трех часов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T12:15
2026-02-27T12:15
2026-02-27T12:15
поезд "таврия"
поезд
гранд сервис экспресс
крым
железная дорога
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152360831_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_dacc2ec113f8ebf8769069a96fdcf7e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В пути следования крымским сообщением на данный момент задерживаются семь поездов "Таврия". Время отставания сократилось до трех часов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Утром стало известно, что с опозданием следуют 10 пассажирских составов. Максимальное время задержек – три с половиной часа. Это связано с тем, что проезд по Крымскому мосту был закрыт с часа ночи 27 февраля. Ограничения действовали до пяти утра.В Крым задерживаются составы:Кисловодск – Симферополь на 1,5 часаМосква – Севастополь на 2 часаАдлер – Симферополь на 1,5 часаПермь – Симферополь на 30 минутИз Крыма поезда:Симферополь – Москва на 3 часаСимферополь – Кисловодск на 2 часаСимферополь – Санкт-Петербург на 1 часВремя задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Остальные поезда, которые следовали с задержкой, введены в график, уточнили в транспортной компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152360831_0:0:1228:921_1920x0_80_0_0_48580efb172294fafede63e113c184c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд "таврия", поезд, гранд сервис экспресс, крым, железная дорога, транспорт, логистика
Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик
Семь поездов "Таврия" задерживаются в Крым и из Крыма на 3 часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В пути следования крымским сообщением на данный момент задерживаются семь поездов "Таврия". Время отставания сократилось до трех часов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
Утром стало известно, что с опозданием следуют 10 пассажирских составов. Максимальное время задержек – три с половиной часа. Это связано с тем, что проезд по Крымскому мосту был закрыт с часа ночи 27 февраля. Ограничения действовали до пяти утра.
"На 11:00 мск в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в пути задерживаются семь поездов "Таврия", – сказано в сообщении.
В Крым задерживаются составы:
Кисловодск – Симферополь на 1,5 часа
Москва – Севастополь на 2 часа
Адлер – Симферополь на 1,5 часа
Пермь – Симферополь на 30 минут
Симферополь – Москва на 3 часа
Симферополь – Кисловодск на 2 часа
Симферополь – Санкт-Петербург на 1 час
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Остальные поезда, которые следовали с задержкой, введены в график, уточнили в транспортной компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.