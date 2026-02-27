https://crimea.ria.ru/20260227/rezhim-tishiny-ustanovili-na-zaporozhskoy-aes-1153537779.html

Режим тишины установили на Запорожской АЭС

Режим тишины установили на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Режим тишины установили на Запорожской АЭС

Локальный режим тишины установлен в пятницу на Запорожской атомной станции для проведения ремонтных работ после атак ВСУ. Об этом со ссылкой на генерального... РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T10:34

2026-02-27T10:34

2026-02-27T10:34

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

алексей лихачев

росатом

аэс

атомная энергетика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512149_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_38b11eed111c14d40450a6ed5bc6191f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Локальный режим тишины установлен в пятницу на Запорожской атомной станции для проведения ремонтных работ после атак ВСУ. Об этом со ссылкой на генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева пишет РИА Новости. По его словам, ремонт продлится не менее недели.Он отметил, что это необходимо для снижения рисков в эксплуатации атомных энергоблоков, находящихся в режиме "холодный останов"."За последние полгода это уже пятый случай, когда приходится прибегать к локальному режиму тишины для обеспечения ремонтных работ. В сентябре – октябре прошлого года станция целый месяц находилась в режиме полной потери внешнего энергоснабжения. И только в октябре российские специалисты смогли приступить к ремонтно-восстановительным работам", - добавил глава "Росатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭСОбстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявлениеЗапорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, алексей лихачев, росатом, аэс, атомная энергетика, новости