Режим тишины установили на Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Локальный режим тишины установлен в пятницу на Запорожской атомной станции для проведения ремонтных работ после атак ВСУ. Об этом со ссылкой на генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева пишет РИА Новости. По его словам, ремонт продлится не менее недели.Он отметил, что это необходимо для снижения рисков в эксплуатации атомных энергоблоков, находящихся в режиме "холодный останов"."За последние полгода это уже пятый случай, когда приходится прибегать к локальному режиму тишины для обеспечения ремонтных работ. В сентябре – октябре прошлого года станция целый месяц находилась в режиме полной потери внешнего энергоснабжения. И только в октябре российские специалисты смогли приступить к ремонтно-восстановительным работам", - добавил глава "Росатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Локальный режим тишины установлен в пятницу на Запорожской атомной станции для проведения ремонтных работ после атак ВСУ. Об этом со ссылкой на генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева пишет РИА Новости.
По его словам, ремонт продлится не менее недели.
"Сегодня, 27 февраля с 7 часов утра в районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины. Это позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты "Росатома", приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований", - сказал Лихачев.
Он отметил, что это необходимо для снижения рисков в эксплуатации атомных энергоблоков, находящихся в режиме "холодный останов".
"За последние полгода это уже пятый случай, когда приходится прибегать к локальному режиму тишины для обеспечения ремонтных работ. В сентябре – октябре прошлого года станция целый месяц находилась в режиме полной потери внешнего энергоснабжения. И только в октябре российские специалисты смогли приступить к ремонтно-восстановительным работам", - добавил глава "Росатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
