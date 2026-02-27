https://crimea.ria.ru/20260227/remont-na-admirala-oktyabrskogo-v-sevastopole-vypolnen-na-76-protsentov-1153558326.html

Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов

Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на 76%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, уже в июле на участке от улицы Новороссийской до площади Восставших планируется открыть движение машин и пешеходов. К этому времени здесь уложат новый асфальт и запустят общественный транспорт.В итоге с каждой стороны проезжей части появится по два яруса железобетонных стен. Их параметры останутся прежними, а для отвода ливневых вод с обеих сторон установят закрытые лотки, резюмировал Развожаев.Ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского в Севастополе завершили на 70%.

