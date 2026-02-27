https://crimea.ria.ru/20260227/remont-na-admirala-oktyabrskogo-v-sevastopole-vypolnen-na-76-protsentov-1153558326.html
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T17:32
2026-02-27T17:32
2026-02-27T17:47
новости
новости севастополя
михаил развожаев
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153558076_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8b99eb78b22c9d689917f93b07d0783a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на 76%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, уже в июле на участке от улицы Новороссийской до площади Восставших планируется открыть движение машин и пешеходов. К этому времени здесь уложат новый асфальт и запустят общественный транспорт.В итоге с каждой стороны проезжей части появится по два яруса железобетонных стен. Их параметры останутся прежними, а для отвода ливневых вод с обеих сторон установят закрытые лотки, резюмировал Развожаев.Ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского в Севастополе завершили на 70%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублейВ Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почкахВ Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности
https://crimea.ria.ru/20260227/otkrytiya-panoramy-i-istoricheskogo-bulvara-v-sevastopole-zhdut-cherez-god-1153527169.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153558076_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_0e8a60755e3321730f802047b996144e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
На Адмирала Октябрьского в Севастополе продолжается капремонт подпорных стен
17:32 27.02.2026 (обновлено: 17:47 27.02.2026)