Рейтинг@Mail.ru
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/remont-na-admirala-oktyabrskogo-v-sevastopole-vypolnen-na-76-protsentov-1153558326.html
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T17:32
2026-02-27T17:47
новости
новости севастополя
михаил развожаев
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153558076_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8b99eb78b22c9d689917f93b07d0783a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на 76%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, уже в июле на участке от улицы Новороссийской до площади Восставших планируется открыть движение машин и пешеходов. К этому времени здесь уложат новый асфальт и запустят общественный транспорт.В итоге с каждой стороны проезжей части появится по два яруса железобетонных стен. Их параметры останутся прежними, а для отвода ливневых вод с обеих сторон установят закрытые лотки, резюмировал Развожаев.Ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского в Севастополе завершили на 70%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублейВ Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почкахВ Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности
https://crimea.ria.ru/20260227/otkrytiya-panoramy-i-istoricheskogo-bulvara-v-sevastopole-zhdut-cherez-god-1153527169.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153558076_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_0e8a60755e3321730f802047b996144e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов

На Адмирала Октябрьского в Севастополе продолжается капремонт подпорных стен

17:32 27.02.2026 (обновлено: 17:47 27.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе готов на 76 процентов
Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе готов на 76 процентов
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. На улице Адмирала Октябрьского в центральной части Севастополя продолжается капремонт: тротуары на лестничных сходах готовы на 40%, а весь объект в целом — на 76%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Подрядчик — АО "ВАД" — уже смонтировал 213 буронабивных и 50 анкерных свай. Сейчас рабочие восстанавливают конструкции подпорных стен: завершают монолитные работы и в ближайшее время приступят к облицовке фасадов южно-сутлаевским гранитом. Параллельно вышли на финишный этап устройства ливневой канализации. После завершения этих работ подрядчик сможет заняться обустройством дороги и освещением", - написал в своем Telegram-канале губернатор.
По его информации, уже в июле на участке от улицы Новороссийской до площади Восставших планируется открыть движение машин и пешеходов. К этому времени здесь уложат новый асфальт и запустят общественный транспорт.
В итоге с каждой стороны проезжей части появится по два яруса железобетонных стен. Их параметры останутся прежними, а для отвода ливневых вод с обеих сторон установят закрытые лотки, резюмировал Развожаев.
Ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского в Севастополе завершили на 70%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублей
В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках
В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности
Реставрационные работы. Панорама Оборона Севастополя 1854–1855 гг. - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
15:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год
 
НовостиНовости СевастополяМихаил РазвожаевКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений
19:03Мощное потепление: погода в Крыму в первые выходные весны
18:35Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году - НАСА
18:24На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
18:11Сайты Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись хакерской атаке
17:58ПСБ предложил крымчанам страхование жилья с защитой от повреждений БПЛА
17:45Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи
17:32Ремонт на Адмирала Октябрьского в Севастополе выполнен на 76 процентов
17:11Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
16:56В Крыму начнут учитывать погоду при ремонте дорог
16:43Состав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации - Константинов
16:37Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в Симферополе
16:32Когда Запад признает Крым российским
16:22В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
16:15Крымский мост сейчас - начала расти очередь
16:08Весна на грядках: как под Симферополем выращивают тюльпаны
16:02Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения
15:49В ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
15:33Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год
15:19Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика
Лента новостейМолния