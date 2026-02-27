Рейтинг@Mail.ru
Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
Приборы для слежения за прибрежными водами и воздухом стали первыми разработками Севастопольского государственного университета, попавшими в Госреестр средств... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T17:11
2026-02-27T17:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Приборы для слежения за прибрежными водами и воздухом стали первыми разработками Севастопольского государственного университета, попавшими в Госреестр средств измерений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По информации губернатора, точность приборов соответствует всем требованиям, и теперь устройства могут официально использоваться для экологического мониторинга по всей стране.Он уточнил, что оба прибора — импортозамещающие. У севастопольского буя вообще нет аналогов: он рассчитан на агрессивную морскую среду, а не на пресную воду, измеряет температуру, мутность и с дополнительными датчиками может замечать сбросы сточных вод.Ранее юный инженер из Севастополя стал участником V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками.
Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр

Приборы севастопольских ученых для моря и воздуха внесли в Госреестр

17:11 27.02.2026 (обновлено: 17:16 27.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевРазработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Приборы для слежения за прибрежными водами и воздухом стали первыми разработками Севастопольского государственного университета, попавшими в Госреестр средств измерений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По информации губернатора, точность приборов соответствует всем требованиям, и теперь устройства могут официально использоваться для экологического мониторинга по всей стране.

"Вывод разработок СевГУ на рынок только начинается. Тем приятнее, что созданный нашими учеными метеокомплекс "Метеодозор" и буй для наблюдения за морем "ПБ-21.05" официально признаны в России средствами измерения и полностью узаконены", - заявил Развожаев.

Он уточнил, что оба прибора — импортозамещающие. У севастопольского буя вообще нет аналогов: он рассчитан на агрессивную морскую среду, а не на пресную воду, измеряет температуру, мутность и с дополнительными датчиками может замечать сбросы сточных вод.
"Включение разработок нашего вуза в госреестр — лучшее доказательство, что "Приоритет-2030" работает и дает реальные результаты", - уточнил глава региона.
Ранее юный инженер из Севастополя стал участником V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками.
