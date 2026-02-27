Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр

https://crimea.ria.ru/20260227/razrabotki-sevastopolskikh-uchenykh-vnesli-v-gosreestr-1153557820.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Приборы для слежения за прибрежными водами и воздухом стали первыми разработками Севастопольского государственного университета, попавшими в Госреестр средств измерений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По информации губернатора, точность приборов соответствует всем требованиям, и теперь устройства могут официально использоваться для экологического мониторинга по всей стране.Он уточнил, что оба прибора — импортозамещающие. У севастопольского буя вообще нет аналогов: он рассчитан на агрессивную морскую среду, а не на пресную воду, измеряет температуру, мутность и с дополнительными датчиками может замечать сбросы сточных вод.Ранее юный инженер из Севастополя стал участником V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублейВ Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почкахВ Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности

