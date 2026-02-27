Рейтинг@Mail.ru
Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/raketnaya-ataka-na-taganrog--povrezhdena-mnogoetazhka-1153551085.html
Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка
Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка
Обломок ракеты упал на многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T13:27
2026-02-27T13:41
таганрог
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
происшествия
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Обломок ракеты упал на многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По словам Слюсаря, в поврежденной квартире находилась женщина. Сейчас на месте работают экстренные службы.Утром в пятницу в результате очередного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода почти 60 тысяч человек остались без электричества. Позже свет удалось вернуть 10 тысячам жильцов. Ожидается к вечеру восстановить подачу электричества еще 25 тысячам горожан. Кроме того, в городе повреждено остекление в четырех квартирах в 3-х многоквартирных домах. В 2-х частных домах пострадали крыши и окна, посекло осколками 4 машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по Брянской областиДо 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской областиСША требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
таганрог
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c49fe3561cbaa3c6673b5c07e071b351.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таганрог, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости сво, новости
Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка

В Таганроге обломок ракеты ВСУ упал на многоэтажку – губернатор

13:27 27.02.2026 (обновлено: 13:41 27.02.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Обломок ракеты упал на многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Буквально час назад отражена воздушная атака на Ростовскую область. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на улице Циолковского произошло частичное разрушение балкона", - написал он в Telegram.

По словам Слюсаря, в поврежденной квартире находилась женщина. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Утром в пятницу в результате очередного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода почти 60 тысяч человек остались без электричества. Позже свет удалось вернуть 10 тысячам жильцов. Ожидается к вечеру восстановить подачу электричества еще 25 тысячам горожан. Кроме того, в городе повреждено остекление в четырех квартирах в 3-х многоквартирных домах. В 2-х частных домах пострадали крыши и окна, посекло осколками 4 машины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
 
ТаганрогРостовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
14:24Они будут жить вечно: в Симферополе открыли Аллею памяти героев СВО
14:03В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ
13:50Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
13:35Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС
13:27Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка
13:05Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело
12:58Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:52Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что поражено
12:35В Севастополе закрыли рейд
12:32Краснознаменка в Днепропетровской области перешла под контроль России
12:15Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик
12:09Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет
12:02В Крыму осудили организаторов незаконной миграции
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
10:41ТЭК России переходит на новый технологический уровень
Лента новостейМолния