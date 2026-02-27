https://crimea.ria.ru/20260227/raketnaya-ataka-na-taganrog--povrezhdena-mnogoetazhka-1153551085.html
Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка
Обломок ракеты упал на многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Обломок ракеты упал на многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По словам Слюсаря, в поврежденной квартире находилась женщина. Сейчас на месте работают экстренные службы.Утром в пятницу в результате очередного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода почти 60 тысяч человек остались без электричества. Позже свет удалось вернуть 10 тысячам жильцов. Ожидается к вечеру восстановить подачу электричества еще 25 тысячам горожан. Кроме того, в городе повреждено остекление в четырех квартирах в 3-х многоквартирных домах. В 2-х частных домах пострадали крыши и окна, посекло осколками 4 машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по Брянской областиДо 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской областиСША требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
