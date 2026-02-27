Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/prokuratura-zaschitit-prava-passazhirov-poezdov-v-krym-1153538044.html
Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
Соблюдение прав пассажиров поездов крымского направления, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T10:50
2026-02-27T10:50
крым
южная транспортная прокуратура
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
новости крыма
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152089237_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b8e0fbcc7256dc92de348e384a7c887c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Соблюдение прав пассажиров поездов крымского направления, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на контроле Южной транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Проезд по Крымскому мосту был закрыт с часа ночи 27 февраля. Ограничения действовали до пяти утра. Утром стало известно, что с опозданием следуют 10 пассажирских составов. Максимальное время задержек - три с половиной часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152089237_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_de474414371be7cc802098597024f063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, южная транспортная прокуратура, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма, логистика
Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым

Задержка поездов в Крым и из Крыма – права пассажиров защитит прокуратура

10:50 27.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Соблюдение прав пассажиров поездов крымского направления, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на контроле Южной транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проезд по Крымскому мосту был закрыт с часа ночи 27 февраля. Ограничения действовали до пяти утра. Утром стало известно, что с опозданием следуют 10 пассажирских составов. Максимальное время задержек - три с половиной часа.
"Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЮжная транспортная прокуратураПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуНовости КрымаЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
10:41ТЭК России переходит на новый технологический уровень
10:34Режим тишины установили на Запорожской АЭС
10:25В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
10:19Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит
09:52Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
09:41Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
09:30Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
09:20ВСУ ракетами обстреляли Белгород - без света 60 тысяч человек
08:56Британские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
08:34Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
08:18В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
07:59Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
07:47Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
07:2495 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
07:0810 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
Лента новостейМолния