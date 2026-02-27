https://crimea.ria.ru/20260227/prokuratura-zaschitit-prava-passazhirov-poezdov-v-krym-1153538044.html
Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
Соблюдение прав пассажиров поездов крымского направления, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T10:50
2026-02-27T10:50
2026-02-27T10:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Соблюдение прав пассажиров поездов крымского направления, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на контроле Южной транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Проезд по Крымскому мосту был закрыт с часа ночи 27 февраля. Ограничения действовали до пяти утра. Утром стало известно, что с опозданием следуют 10 пассажирских составов. Максимальное время задержек - три с половиной часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
