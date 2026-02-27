Рейтинг@Mail.ru
Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/podrostok-i-shestero-vzroslykh-pogibli-pri-vzryve-v-kafe-v-kazakhstane-1153534159.html
Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в Казахстане. Инцидент произошел в городе Шучинске Акмолинской области, сообщает РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T07:59
2026-02-27T07:59
происшествия
взрыв
пожар
казахстан
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142110238_0:616:2545:2048_1920x0_80_0_0_cb3f32ba077cce10b1a7e81b70c3ea77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в Казахстане. Инцидент произошел в городе Шучинске Акмолинской области, сообщает Sputnik Казахстан.По информации местных властей, всего в результате взрыва пострадали 26 человек. Семеро погибли, в том числе 16-летняя девочка. В местную больницу госпитализированы 13 человек, позже пятерых пациентов экстренно перевезли в больницу города Кокшетау. Также шесть человек отправлены лечиться амбулаторно, сообщает Sputnik.Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенокСмертельный пожар произошел в многоквартирном доме в ДжанкоеВ Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
казахстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142110238_608:601:2538:2048_1920x0_80_0_0_bcfc3b3d7f08819e16c0cf9e6bc630b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, взрыв, пожар, казахстан, новости
Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане

В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек

07:59 27.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в Казахстане. Инцидент произошел в городе Шучинске Акмолинской области, сообщает Sputnik Казахстан.

"Хлопок, как сообщают спасатели, произошел в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе, после этого начался пожар. Его потушили, разбирают завалы. Пожарные из горящего здания вынесли восемь газовых баллонов", - сказано в сообщении.

По информации местных властей, всего в результате взрыва пострадали 26 человек. Семеро погибли, в том числе 16-летняя девочка.
В местную больницу госпитализированы 13 человек, позже пятерых пациентов экстренно перевезли в больницу города Кокшетау. Также шесть человек отправлены лечиться амбулаторно, сообщает Sputnik.
Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
 
ПроисшествияВзрывПожарКазахстанНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:34Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
08:18В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
07:59Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
07:47Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
07:2495 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
07:0810 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
06:41Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе
06:19"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского
06:08Крымский мост – обстановка сейчас
05:53Крымский мост был закрыт для проезда всю ночь
00:01Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
23:38Над Крымом снова отработала ПВО
23:14В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
23:04В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
22:07Обмен телами погибших и письмо Орбана Зеленскому: главное за день
21:43Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
21:31В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
21:22Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
21:09РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
Лента новостейМолния