Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане

Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в Казахстане. Инцидент произошел в городе Шучинске Акмолинской области, сообщает РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T07:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в Казахстане. Инцидент произошел в городе Шучинске Акмолинской области, сообщает Sputnik Казахстан.По информации местных властей, всего в результате взрыва пострадали 26 человек. Семеро погибли, в том числе 16-летняя девочка. В местную больницу госпитализированы 13 человек, позже пятерых пациентов экстренно перевезли в больницу города Кокшетау. Также шесть человек отправлены лечиться амбулаторно, сообщает Sputnik.Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенокСмертельный пожар произошел в многоквартирном доме в ДжанкоеВ Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год

