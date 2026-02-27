Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения
Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения
Подозреваемому в похищении девочки в Смоленске и его сожительнице предъявлены обвинения, роль женщины в преступлении устанавливается, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подозреваемому в похищении девочки в Смоленске и его сожительнице предъявлены обвинения, роль женщины в преступлении устанавливается, сообщает СК РФ.9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра вторника и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона. Правоохранители и волонтеры искали девочку. Ребенок был найден 26 февраля в квартире похитителя, расположенной неподалеку от дома девочки.Сообщается, что следственные органы продолжают расследование уголовного дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).СК уточняет, что на момент обнаружения девочки в квартире кроме ранее судимого 43-летнего мужчины была и его сожительница.
Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения

Подозреваемому в похищении девочки в Смоленске и его сожительнице предъявлены обвинения

16:02 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подозреваемому в похищении девочки в Смоленске и его сожительнице предъявлены обвинения, роль женщины в преступлении устанавливается, сообщает СК РФ.
9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра вторника и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона. Правоохранители и волонтеры искали девочку. Ребенок был найден 26 февраля в квартире похитителя, расположенной неподалеку от дома девочки.
Сообщается, что следственные органы продолжают расследование уголовного дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
"В рамках уголовного дела фигуранты задержаны, обоим предъявлены обвинения, с ними проведены первоначальные следственные действия. Роль женщины в совершении преступления устанавливается", - говорится в сообщении.
СК уточняет, что на момент обнаружения девочки в квартире кроме ранее судимого 43-летнего мужчины была и его сожительница.
