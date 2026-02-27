https://crimea.ria.ru/20260227/podozrevaemomu-v-pokhischenii-devochki-i-ego-podruge-predyavili-obvineniya-1153555786.html

Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения

Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения

Подозреваемому в похищении девочки в Смоленске и его сожительнице предъявлены обвинения, роль женщины в преступлении устанавливается, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подозреваемому в похищении девочки в Смоленске и его сожительнице предъявлены обвинения, роль женщины в преступлении устанавливается, сообщает СК РФ.9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра вторника и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона. Правоохранители и волонтеры искали девочку. Ребенок был найден 26 февраля в квартире похитителя, расположенной неподалеку от дома девочки.Сообщается, что следственные органы продолжают расследование уголовного дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).СК уточняет, что на момент обнаружения девочки в квартире кроме ранее судимого 43-летнего мужчины была и его сожительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчикаПропавшего в Красноярске мальчика нашлиПохищение ребенка в Севастополе – что известно

