https://crimea.ria.ru/20260227/podozrevaemomu-v-pokhischenii-devochki-i-ego-podruge-predyavili-obvineniya-1153555786.html
Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения
Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения
Подозреваемому в похищении девочки в Смоленске и его сожительнице предъявлены обвинения, роль женщины в преступлении устанавливается, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T16:02
2026-02-27T16:02
2026-02-27T16:02
смоленск
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725024_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0a46c2f084787dc330a765cd81f1b078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подозреваемому в похищении девочки в Смоленске и его сожительнице предъявлены обвинения, роль женщины в преступлении устанавливается, сообщает СК РФ.9-летняя девочка вышла на прогулку с собакой в 8 утра вторника и не вернулась. На ее поиски были привлечены все службы и группы добровольцев. Прокуратура организовала проверку, региональный главка СК возбудил уголовное дело. РИА Новости сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что ранее девочка не сбегала из дома, а на прогулку ушла без телефона. Правоохранители и волонтеры искали девочку. Ребенок был найден 26 февраля в квартире похитителя, расположенной неподалеку от дома девочки.Сообщается, что следственные органы продолжают расследование уголовного дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).СК уточняет, что на момент обнаружения девочки в квартире кроме ранее судимого 43-летнего мужчины была и его сожительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчикаПропавшего в Красноярске мальчика нашлиПохищение ребенка в Севастополе – что известно
смоленск
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725024_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_74a45f78d2245e7aae5929a315cb5df4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, россия, общество
Подозреваемому в похищении девочки и его подруге предъявили обвинения
Подозреваемому в похищении девочки в Смоленске и его сожительнице предъявлены обвинения