Рейтинг@Mail.ru
Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/podderzhka-semey-s-biznesom-i-zhkkh---glavnoe-iz-porucheniy-putina--1153547154.html
Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T11:19
2026-02-27T11:19
владимир путин (политик)
политика
общество
новости
соцзащита
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы социальной политики – поддержки семей и здравоохранения, а также ЖКХ и бизнеса.Так, в законодательство внесут изменения, которые устанавливают для многодетных семей с 1 января 2026 года право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения.Также предусмотрено установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями оптимального режима налогообложения.Вместе с тем, поручено внести изменения относительно лекарственных препаратов и услуг ЖКХ."Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения почтовой связи акционерного общества "Почта России"", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.А также рассмотреть вопрос необходимости внесения в санитарные правила изменений, направленных на упрощение сбора снега при ЧС.Кроме того, правительству совместно с ФСБ поручено обеспечить включение в "белые списки" сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и соответствующих требованию о нахождении на территории РФ баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан Российской Федерации.Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений в области формировании семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России. Решение принято по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, который состоялся в октябре 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальнойВ России введут новую выплату для семей с двумя и более детьмиВ Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c8bf4c63ca640997cbeb0cf85d0e7d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), политика, общество, новости, соцзащита, жкх
Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина

Путин подписал поручения о поддержке бизнеса и социальной сферы

11:19 27.02.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы социальной политики – поддержки семей и здравоохранения, а также ЖКХ и бизнеса.
Так, в законодательство внесут изменения, которые устанавливают для многодетных семей с 1 января 2026 года право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
Также предусмотрено установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями оптимального режима налогообложения.
Вместе с тем, поручено внести изменения относительно лекарственных препаратов и услуг ЖКХ.
"Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения почтовой связи акционерного общества "Почта России"", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.
А также рассмотреть вопрос необходимости внесения в санитарные правила изменений, направленных на упрощение сбора снега при ЧС.
Кроме того, правительству совместно с ФСБ поручено обеспечить включение в "белые списки" сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и соответствующих требованию о нахождении на территории РФ баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан Российской Федерации.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений в области формировании семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России. Решение принято по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, который состоялся в октябре 2025 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной
В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаОбществоНовостиСоцзащитаЖКХ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
10:41ТЭК России переходит на новый технологический уровень
10:34Режим тишины установили на Запорожской АЭС
10:25В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
10:19Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит
09:52Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
09:41Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
09:30Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
09:20ВСУ ракетами обстреляли Белгород - без света 60 тысяч человек
08:56Британские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
08:34Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
08:18В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
07:59Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
07:47Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
07:2495 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
07:0810 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
Лента новостейМолния