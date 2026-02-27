https://crimea.ria.ru/20260227/podderzhka-semey-s-biznesom-i-zhkkh---glavnoe-iz-porucheniy-putina--1153547154.html

Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина

Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина

Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы... РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T11:19

2026-02-27T11:19

2026-02-27T11:19

владимир путин (политик)

политика

общество

новости

соцзащита

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы социальной политики – поддержки семей и здравоохранения, а также ЖКХ и бизнеса.Так, в законодательство внесут изменения, которые устанавливают для многодетных семей с 1 января 2026 года право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения.Также предусмотрено установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями оптимального режима налогообложения.Вместе с тем, поручено внести изменения относительно лекарственных препаратов и услуг ЖКХ."Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения почтовой связи акционерного общества "Почта России"", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.А также рассмотреть вопрос необходимости внесения в санитарные правила изменений, направленных на упрощение сбора снега при ЧС.Кроме того, правительству совместно с ФСБ поручено обеспечить включение в "белые списки" сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и соответствующих требованию о нахождении на территории РФ баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан Российской Федерации.Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений в области формировании семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России. Решение принято по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, который состоялся в октябре 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальнойВ России введут новую выплату для семей с двумя и более детьмиВ Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, общество, новости, соцзащита, жкх