Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций

Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций

Подразделения Сил специальных операций (ССО) оснащены самым современным оружием и техникой и находятся в авангарде российской армии. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T07:47

2026-02-27T07:47

2026-02-27T07:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Сил специальных операций (ССО) оснащены самым современным оружием и техникой и находятся в авангарде российской армии. Об этом в своем поздравлении бойцов с профессиональным праздником сказал президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что бойцы ССО, развивая лучшие традиции отечественного спецназа и опираясь на новейшие тенденции в стратегии и тактике, значительно укрепили боевой потенциал армии. Бойцы ССО способны решать особые, нестандартные и даже уникальные задачи, работают они быстро и эффективно, что доказали на деле, акцентировал президент."Особые слова благодарности бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях", - сказал президент, выразив уверенность, что российские военные будут и впредь на высочайшем уровне обеспечивать безопасность страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаградПутин вручает госнаграды Героям РоссииВыбили зубы, но не сломили волю: интервью с выжившим в украинском плену

