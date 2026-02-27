https://crimea.ria.ru/20260227/otvazhnye-i-derzkie-putin-pozdravil-boytsov-sil-spetsoperatsiy-1153534005.html
Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
2026-02-27T07:47
2026-02-27T07:47
2026-02-27T07:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Сил специальных операций (ССО) оснащены самым современным оружием и техникой и находятся в авангарде российской армии. Об этом в своем поздравлении бойцов с профессиональным праздником сказал президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что бойцы ССО, развивая лучшие традиции отечественного спецназа и опираясь на новейшие тенденции в стратегии и тактике, значительно укрепили боевой потенциал армии. Бойцы ССО способны решать особые, нестандартные и даже уникальные задачи, работают они быстро и эффективно, что доказали на деле, акцентировал президент."Особые слова благодарности бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях", - сказал президент, выразив уверенность, что российские военные будут и впредь на высочайшем уровне обеспечивать безопасность страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро сотрудников главка МЧС Крыма удостоились госнаградПутин вручает госнаграды Героям РоссииВыбили зубы, но не сломили волю: интервью с выжившим в украинском плену
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Сил специальных операций (ССО) оснащены самым современным оружием и техникой и находятся в авангарде российской армии. Об этом в своем поздравлении бойцов с профессиональным праздником сказал президент России Владимир Путин.
"Формирование ваших мобильных, оснащенных самым современным оружием и техникой подразделений стало ответом на острые вызовы ХХI века, на исторические задачи по укреплению суверенитета и безопасности, которые стоят перед Россией, перед нашим народом", — сказал Путин в видеообращении.
Глава государства отметил, что бойцы ССО, развивая лучшие традиции отечественного спецназа и опираясь на новейшие тенденции в стратегии и тактике, значительно укрепили боевой потенциал армии. Бойцы ССО способны решать особые, нестандартные и даже уникальные задачи, работают они быстро и эффективно, что доказали на деле, акцентировал президент.
"Особые слова благодарности бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях", - сказал президент, выразив уверенность, что российские военные будут и впредь на высочайшем уровне обеспечивать безопасность страны.
