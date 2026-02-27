Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год

https://crimea.ria.ru/20260227/otkrytiya-panoramy-i-istoricheskogo-bulvara-v-sevastopole-zhdut-cherez-god-1153527169.html

Здание Панорамы и центральную часть Исторического бульвара намерены открыть ровно через год, к началу весны 2027 года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Здание Панорамы и центральную часть Исторического бульвара намерены открыть ровно через год, к началу весны 2027 года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.По словам директора музейного комплекса, перед подрядчиком сегодня поставлена задача завершить работы в центральной части бульвара через год, поскольку столько же времени потребуется для окончания реставрации полотна Панорамы и предметного плана, которые продолжаются не первый год.Мед и яд: как реставрируют панораму обороны Севастополя"Это длительный процесс, и мы как раз заканчиваем только через год все эти мероприятия, и после этого открываем все", – отметил Смородкин.По его словам, в музее на окончание работ в Панораме и центральной аллее в названные сроки не то что рассчитывают – это видят по тому, как идет процесс.Он напомнил, что за период затянувшихся на этом знаковом для города объекте работ успели существенно измениться цены. Неудивительно, что документация требовала корректировки из-за изменения сметной стоимости с 2017 года, при этом сами работы непростые.Тем не менее, по словам Смородкина, он с пониманием относится к критике севастопольцев касательно затянувшихся сроков реконструкции бульвара, работы на котором, согласно последним планам, намерены завершить до середины 2028 года.Ранее замдиректора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщала, что к концу текущего года на объекте могут быть организованы экскурсии с открытой реставрацией.Панораму "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг." закрыли на реставрацию в октябре 2022 года. Незадолго до этого директор музея Михаил Смородкин сообщил, что масштабные работы будут вести в течение трех лет.Реконструкция прилегающего к зданию Исторического бульвара началась еще раньше, деньги на то первому подрядчику были выделены в 2018 году, еще в бытность директором музея-заповедника Александра Баркова, который был уволен с должности в 2021-м.Уволен директор Музея обороны Севастополя – прокуратура ведет проверкуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрацииУ исторического здания кинотеатра "Родина" в Балаклаве осыпалась стенаПутин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить

