Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год
Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год
Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год
Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год
27.02.2026
2026-02-27T15:33
2026-02-27T15:33
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147526753_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_35606a9c2f147a4a7eb4ab7321e2dabd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Здание Панорамы и центральную часть Исторического бульвара намерены открыть ровно через год, к началу весны 2027 года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.По словам директора музейного комплекса, перед подрядчиком сегодня поставлена задача завершить работы в центральной части бульвара через год, поскольку столько же времени потребуется для окончания реставрации полотна Панорамы и предметного плана, которые продолжаются не первый год.Мед и яд: как реставрируют панораму обороны Севастополя"Это длительный процесс, и мы как раз заканчиваем только через год все эти мероприятия, и после этого открываем все", – отметил Смородкин.По его словам, в музее на окончание работ в Панораме и центральной аллее в названные сроки не то что рассчитывают – это видят по тому, как идет процесс.Он напомнил, что за период затянувшихся на этом знаковом для города объекте работ успели существенно измениться цены. Неудивительно, что документация требовала корректировки из-за изменения сметной стоимости с 2017 года, при этом сами работы непростые.Тем не менее, по словам Смородкина, он с пониманием относится к критике севастопольцев касательно затянувшихся сроков реконструкции бульвара, работы на котором, согласно последним планам, намерены завершить до середины 2028 года.Ранее замдиректора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщала, что к концу текущего года на объекте могут быть организованы экскурсии с открытой реставрацией.Панораму "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг." закрыли на реставрацию в октябре 2022 года. Незадолго до этого директор музея Михаил Смородкин сообщил, что масштабные работы будут вести в течение трех лет.Реконструкция прилегающего к зданию Исторического бульвара началась еще раньше, деньги на то первому подрядчику были выделены в 2018 году, еще в бытность директором музея-заповедника Александра Баркова, который был уволен с должности в 2021-м.Уволен директор Музея обороны Севастополя – прокуратура ведет проверкуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрацииУ исторического здания кинотеатра "Родина" в Балаклаве осыпалась стенаПутин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить
Открытия Панорамы и Исторического бульвара в Севастополе ждут через год

Панораму и центральную часть Исторического бульвара откроют вместе к весне 2027 года

15:33 27.02.2026
 
© РИА Новости Крым Реставрационные работы. Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг."
Реставрационные работы. Панорама Оборона Севастополя 1854–1855 гг. - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Здание Панорамы и центральную часть Исторического бульвара намерены открыть ровно через год, к началу весны 2027 года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

"Идем к тому, чтобы саму Панораму и центральную часть Исторического бульвара открыть через год, к началу весны 2027 года. То есть все вместе", – сказал Смородкин на полях мероприятия Российского военно-исторического общества (РВИО), членом совета которого он является.

По словам директора музейного комплекса, перед подрядчиком сегодня поставлена задача завершить работы в центральной части бульвара через год, поскольку столько же времени потребуется для окончания реставрации полотна Панорамы и предметного плана, которые продолжаются не первый год.
Мед и яд: как реставрируют панораму обороны Севастополя
"Это длительный процесс, и мы как раз заканчиваем только через год все эти мероприятия, и после этого открываем все", – отметил Смородкин.
По его словам, в музее на окончание работ в Панораме и центральной аллее в названные сроки не то что рассчитывают – это видят по тому, как идет процесс.
"Мы уже получили финансирование и проекты дальше пошли дорабатывать... В этом году уже контракт заключен (с подрядчиком – ред.), сейчас дорабатывают проект, из экспертизы он выходит – и все пойдет", – сказал Смородкин.
Он напомнил, что за период затянувшихся на этом знаковом для города объекте работ успели существенно измениться цены. Неудивительно, что документация требовала корректировки из-за изменения сметной стоимости с 2017 года, при этом сами работы непростые.
Тем не менее, по словам Смородкина, он с пониманием относится к критике севастопольцев касательно затянувшихся сроков реконструкции бульвара, работы на котором, согласно последним планам, намерены завершить до середины 2028 года.
"Замечание справедливое. Конечно, людям неприятно смотреть – такой объект в центре города, 18 гектаров, а им как будто только "сказки" рассказывают... Но сегодня мы уже идем к осязаемым планам", – резюмировал он.
Ранее замдиректора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщала, что к концу текущего года на объекте могут быть организованы экскурсии с открытой реставрацией.
Панораму "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг." закрыли на реставрацию в октябре 2022 года. Незадолго до этого директор музея Михаил Смородкин сообщил, что масштабные работы будут вести в течение трех лет.
Реконструкция прилегающего к зданию Исторического бульвара началась еще раньше, деньги на то первому подрядчику были выделены в 2018 году, еще в бытность директором музея-заповедника Александра Баркова, который был уволен с должности в 2021-м.
Уволен директор Музея обороны Севастополя – прокуратура ведет проверку
