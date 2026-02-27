https://crimea.ria.ru/20260227/oni-budut-zhit-vechno-v-simferopole-otkryli-alleyu-pamyati-geroev-svo-1153552691.html

Они будут жить вечно: в Симферополе открыли Аллею памяти героев СВО

РИА Новости Крым, 27.02.2026

У Бога все живы. И быть воином - жить вечно. Так говорят родителям, потерявшим самое дорогое. Говорят, чтобы поддержать, чтобы разделить боль утраты. В это верят и они сами. А чтобы помнили героев, отдавших жизни за мирное небо своей страны, и помнили не только их родные и близкие, открывают мемориальные доски.На территории Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности открыли Аллею славы выпускников – героев СВО. Это студенческий проект инициативного бюджетирования, реализованный после победы в конкурсном отборе по программе "Студенческая инициатива Крыма".Звучит Гимн России. Промозглый ветер треплет государственные флаги и красные гвоздики, обжигает холодным огнем руки. Наталья Ярошик трет глаза уже мокрым голубым платочком. Она плачет. Муж, который стоит рядом, пытается успокоить ее, время от времени легко касаясь спины, что-то тихонько говорит. Их сын Дима, их первенец, погиб, едва ему исполнилось 19 лет. Ефрейтор Вооруженных сил Российской Федерации награжден Орденом Мужества посмертно.Выпускник техникума получил профессию проводника, но поработать не успел. Только практику прошел и подписал контракт, по возрасту в армию пошел, служить хотел.На торжественную линейку в техникум, где когда-то учился их сын, они с мужем Виталием приехали из села Танковое Красноперекопского района.- А вы тоже военный? - спрашиваю у отца героя, обращая внимание на его форму.- Нет. Это я пошел по стопам сына. Как я мог после его гибели остаться дома?Теперь он водитель в артиллерийском полку. Сейчас - в командировке. Лица своего не прячет от журналистских камер и фотоаппаратов, стоя у мемориальной плиты, с которой глядит сын-герой. Вот только слезы сглатывает. Выдают желваки.Звонкий дрожащий девичий голос читает проникновенные строчки. Учащиеся техникума стоят, понурив головы. Почетные гости произносят важные слова.Так, первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Львова говорит о том, что общество проходит проверку на прочность. Еще рассказывает о том, что своими глазами видела книги, по которым обучают детей в соседней Украине. В учебниках по истории там крымчане названы предателями, а Донбасс - территорией экстремистов. Киевский режим учит детей делать взрывные устройства и совершать диверсии, рассказывает она.Присутствующие понимают, как тяжело родным на этом мероприятии. Ведь они потеряли самых близких и родных. Ведь их дети, настоящие герои, отдали самое дорогое - свои жизни, чтобы кто-то другой мог под мирным небом жить, любить, мечтать, создавать семьи, трудиться. И святая обязанность тех, кто живет сегодня - помнить о подвиге героев, молиться за них, говорят они."У него и фотографий-то особо не было. Вот эта, что на мемориальную плиту взяли, паспортная. Ее отфотошопили", - говорит корреспонденту РИА Новости Крым Юлия Сава - мама погибшего Александра Савы.Он не дожил до своего 21-летия всего два месяца. Награжден медалью "За освобождение Мариуполя". И Орден Мужества у него есть — посмертно.И добавляет, помолчав: "Они уже как раз отработали, возвращались на место дислокации, когда случился прилет. Видимо, вычислили их".Когда-то ее мальчик занимался плаванием, моделированием, единоборствами. Теперь она хранит дома его бушлат, неодеванный ни разу.- Как вы относитесь к тому, что теперь здесь, возле техникума, будет мемориальная доска в честь вашего сына?- С благодарностью, конечно. Мы гордимся. И будем сюда приезжать. Он на механика учился. Да я и сама на железной дороге работаю...К каменным портретам павших героев взрослые и дети несут красные гвоздики. В этот раз на территории техникума установили четыре мемориальных доски с именами выпускников, погибших на передовой: Ярошик Дмитрий Витальевич. Родился 18 мая 2003 года, погиб 13 июля 2022 года. Сава Александр Евгеньевич. Родился 12 декабря 2001 года, погиб 09 октября 2022 года. Дежко Виталий Николаевич. Родился 27 июня 1980 года, погиб 26 апреля 2024 года. Орден Мужества — посмертно. Каминский Антон Валерьевич. Родился 16 февраля 2001 года, погиб 05 мая 2025 года. Награжден государственными наградами, Орден Мужества — посмертно.Руководство техникума просит обучающихся пройти в учебные аудитории. Площадь перед центральным входом пустеет. У мемориальных досок остаются родные и близкие. Кто-то общается с журналистами, кто-то избегает любых вопросов и сочувствия.Так, отец погибшего на фронте Антона Каминского общаться с корреспондентами не хочет, отворачивает лицо. Одиннадцать дней назад его сыну исполнилось бы 25 лет. И погиб он совсем недавно, в мае прошлого года. Теперь отец нежно гладит гранитную плиту, снова и снова смахивая с глаз слезы. А они, глаза его, такие же, как и у сына...Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

