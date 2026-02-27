Рейтинг@Mail.ru
Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/ne-ustupil-dorogu-v-dtp-v-sochi-pogib-voditel-oki-1153535637.html
Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
В Сочи водитель автомобиля "Ока" погиб в результате столкновения с ВАЗ-2107, еще один человек попал в больницу. Об этом сообщили в главке МВД России по... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T09:30
2026-02-27T09:30
краснодарский край
новости
дтп
происшествия
сочи
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153534761_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_8676223b629e70ffc7fd421881781dd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Сочи водитель автомобиля "Ока" погиб в результате столкновения с ВАЗ-2107, еще один человек попал в больницу. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.Авария произошла в ночь на пятницу на улице Ленина, на автодороге "Джубга-Сочи".В результате ДТП водитель "Оки" скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, пассажир "семерки" пострадал и госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкойВ Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылсяВ ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
краснодарский край
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153534761_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_058475daeec5b772adcc02aac753a005.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, дтп, происшествия, сочи, мвд по краснодарскому краю
Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"

На автодороге "Джубга-Сочи" в ДТП погиб водитель автомобиля "Ока"

09:30 27.02.2026
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниМужчина погиб в ДТП на автодороге "Джубга-Сочи"
Мужчина погиб в ДТП на автодороге Джубга-Сочи
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Сочи водитель автомобиля "Ока" погиб в результате столкновения с ВАЗ-2107, еще один человек попал в больницу. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла в ночь на пятницу на улице Ленина, на автодороге "Джубга-Сочи".
"33-летний мужчина, управляя автомобилем "Ока", при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу ВАЗ 2107 и совершил с ним столкновение", – сказано в сообщении.
В результате ДТП водитель "Оки" скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, пассажир "семерки" пострадал и госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой
В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся
В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
 
Краснодарский крайНовостиДТППроисшествияСочиМВД по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
10:41ТЭК России переходит на новый технологический уровень
10:34Режим тишины установили на Запорожской АЭС
10:25В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
10:19Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит
09:52Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
09:41Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
09:30Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
09:20ВСУ ракетами обстреляли Белгород - без света 60 тысяч человек
08:56Британские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
08:34Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
08:18В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
07:59Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
07:47Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
07:2495 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
07:0810 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
Лента новостейМолния