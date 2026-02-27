https://crimea.ria.ru/20260227/ne-ustupil-dorogu-v-dtp-v-sochi-pogib-voditel-oki-1153535637.html
Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки" - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
В Сочи водитель автомобиля "Ока" погиб в результате столкновения с ВАЗ-2107, еще один человек попал в больницу. Об этом сообщили в главке МВД России по... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T09:30
2026-02-27T09:30
2026-02-27T09:30
краснодарский край
новости
дтп
происшествия
сочи
мвд по краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Сочи водитель автомобиля "Ока" погиб в результате столкновения с ВАЗ-2107, еще один человек попал в больницу. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.Авария произошла в ночь на пятницу на улице Ленина, на автодороге "Джубга-Сочи".В результате ДТП водитель "Оки" скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, пассажир "семерки" пострадал и госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.
Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
На автодороге "Джубга-Сочи" в ДТП погиб водитель автомобиля "Ока"