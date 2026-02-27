https://crimea.ria.ru/20260227/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-dvizhenie-1153550433.html
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Катера и паромы вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T12:58
2026-02-27T12:58
2026-02-27T12:58
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был закрыт в пятницу в 12:25. Ограничения действовали около получаса. На это время для жителей была организована работа автобусов на компенсационных маршрутах.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
В Севастополе открыли рейд