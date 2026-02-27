Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-dvizhenie-1153550433.html
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Катера и паромы вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T12:58
2026-02-27T12:58
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был закрыт в пятницу в 12:25. Ограничения действовали около получаса. На это время для жителей была организована работа автобусов на компенсационных маршрутах.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

В Севастополе открыли рейд

12:58 27.02.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе был закрыт в пятницу в 12:25. Ограничения действовали около получаса. На это время для жителей была организована работа автобусов на компенсационных маршрутах.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении дептранса.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
14:24Они будут жить вечно: в Симферополе открыли Аллею памяти героев СВО
14:03В Севастополе люди неделю живут без стекол после атаки ВСУ
13:50Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
13:35Власти Кубани просят исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС
13:27Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка
13:05Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело
12:58Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:52Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что поражено
12:35В Севастополе закрыли рейд
12:32Краснознаменка в Днепропетровской области перешла под контроль России
12:15Семь поездов задерживаются на пути в Крым и обратно – перевозчик
12:09Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет
12:02В Крыму осудили организаторов незаконной миграции
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
10:41ТЭК России переходит на новый технологический уровень
Лента новостейМолния