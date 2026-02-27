Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/krymskiy-most-seychas---nachala-rasti-ochered-1153556046.html
Крымский мост сейчас - начала расти очередь
Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Крымский мост сейчас - начала расти очередь
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи насчитывает 30 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_255:383:1280:960_1920x0_80_0_0_c390167716262490b5cdcf335ac4e86d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи насчитывает 30 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - начала расти очередь

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи насчитывает 30 авто

16:15 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи насчитывает 30 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 16:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Лента новостейМолния