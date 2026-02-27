Крымский мост сейчас - начала расти очередь

https://crimea.ria.ru/20260227/krymskiy-most-seychas---nachala-rasti-ochered-1153556046.html
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи насчитывает 30 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи насчитывает 30 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
