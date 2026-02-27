Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – обстановка сейчас
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Крымский мост – обстановка сейчас
У Крымского моста к утру пятницы образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T06:08
2026-02-27T06:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру пятницы образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд по мосту был закрыт с часа ночи до пяти утра.Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост – обстановка сейчас

Крымский мост сейчас – после ночи простоя выросла очередь со стороны Тамани

06:08 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру пятницы образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.
Проезд по мосту был закрыт с часа ночи до пяти утра.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
