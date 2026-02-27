https://crimea.ria.ru/20260227/krasnoznamenka-v-dnepropetrovskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossii-1153549632.html
Краснознаменка в Днепропетровской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.25 февраля российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Днем ранее бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
