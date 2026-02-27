Рейтинг@Mail.ru
Краснознаменка в Днепропетровской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/krasnoznamenka-v-dnepropetrovskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossii-1153549632.html
Краснознаменка в Днепропетровской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T12:32
2026-02-27T12:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.25 февраля российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Днем ранее бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Краснознаменка в Днепропетровской области перешла под контроль России

12:32 27.02.2026 (обновлено: 12:48 27.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.
25 февраля российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Днем ранее бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.
21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
