https://crimea.ria.ru/20260227/kot-devochka-i-soldat-pamyatnik-vezhlivym-lyudyam-v-krymu--infografika-1135319181.html

Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика

Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика

Памятник "вежливому человеку" – сотруднику подразделений сил специальных операций – установлен в самом центре крымской столицы – непосредственно рядом с тем... РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T15:19

2026-02-27T15:19

2026-02-27T15:19

крым

крымская весна

общество

история

вооруженные силы россии

россия

памятник "вежливым людям"

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135699750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8da5c672031cfbcdaf02a6161bbd9743.jpg

Памятник "вежливому человеку" – сотруднику подразделений сил специальных операций – установлен в самом центре крымской столицы – непосредственно рядом с тем местом, где происходили главные события Крымской весны, у нынешнего Госсовета Крыма.Памятник, хоть и посвящен "вежливым людям", но представляет из себя трехфигурную композицию: солдата, девочки и кота.Он выполнен из бронзы. Высота самой большой фигуры – 2,2 метра. Создатели специально проектировали монумент так, чтобы с "вежливым человеком" было удобно фотографироваться: у памятника нет постамента.Первоначально, когда был объявлен конкурс на лучший монумент солдатам и офицерам сил специального назначения, в Крым прислали проекты из множества городов России. Но выбрали достойнейший – авторства народного художника России Салавата Щербакова, автора множества известных монументов не только в Российской Федерации, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Сразу после утверждения проекта начался сбор средств на него (всего собрали 5 миллионов рублей) и непосредственное изготовление.Как признавался сам скульптор, на работу у него было всего восемь месяцев. Позировали ему настоящий боец, специально прикомандированный для эскизных работ, и девочка-спортсменка: Михаил, фамилию которого нельзя называть, и Анна Соловьян.Салават Щербаков признавался в интервью РИА Новости Крым, что памятник у него удался потому, что он в дни Крымской весны бывал в Крыму и видел все, что здесь происходило, своими глазами. Эту атмосферу ликования, доброжелательности и надежд на лучшее он и смог передать в своем произведении."Памятник – это чаяния людей, народа, историков. Эта идея витала в воздухе. Она возникла не у меня в голове, а в целом в России. Было много фотографий, где военные, находясь в полной готовности к любой ситуации и с оружием в руках, мирно пребывали на полуострове. Кот, в свою очередь, символизирует мир, который ничем не был нарушен. А девочка – это та самая Крымская весна. Она еще в зимней куртке, но уже нараспашку и без головного убора, что символизирует весеннее тепло", – рассказывал Салават Щербаков.Памятник популярен среди местных жителей и туристов. В Симферополе родилась новая городская легенда: потереть нос бронзовому котику – на счастье.Справка: "Вежливыми людьми" называют подразделения ГРУ, морской пехоты и десантников, которые сыграли ключевое значение в поддержании мира во время воссоединения Крыма с РФ. Республика Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума 16 марта 2014 года, где более 90% участников проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская весна, общество, история, инфографика, вооруженные силы россии, россия, памятник "вежливым людям"