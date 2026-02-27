https://crimea.ria.ru/20260227/kogda-zapad-priznaet-krym-rossiyskim--mnenie-1153556373.html
Когда Запад признает Крым российским
Когда Запад признает Крым российским - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Когда Запад признает Крым российским
Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава парламента... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T16:32
2026-02-27T16:32
2026-02-27T16:36
эксклюзивы риа новости крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
новости крыма
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637527_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48dd2974875a7277be667d87d2b93693.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава парламента республики Владимир Константинов.По его словам, сегодня Западу невыгодно признавать российский статус Крыма, поскольку для них это равно признанию государственного переворота в Киеве, который они затеяли, а также признанию во всех преступлениях и убийствах тысяч людей.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова Аксенов оценил перспективы признания КрымаМедведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637527_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5c51c8def401a2ab879c806f49d2f9b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, коллективный запад
Когда Запад признает Крым российским
Крым будет признан российским после формирования новой элиты на Западе – Константинов
16:32 27.02.2026 (обновлено: 16:36 27.02.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал глава парламента республики Владимир Константинов.
"Уверен, признание неизбежно. Здравый смысл все равно победит, легитимность, бескровность крымского референдума пробьют себе дорогу", - сказал Константинов.
По его словам, сегодня Западу невыгодно признавать российский статус Крыма, поскольку для них это равно признанию государственного переворота в Киеве, который они затеяли, а также признанию во всех преступлениях и убийствах тысяч людей.
"Думаю, признание произойдет, когда на Западе сформируется новая элита, не замешанная в организации госпереворота", – уверен председатель Госсовета республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: