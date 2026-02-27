Рейтинг@Mail.ru
Когда Запад признает Крым российским
Когда Запад признает Крым российским
Когда Запад признает Крым российским
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава парламента республики Владимир Константинов.По его словам, сегодня Западу невыгодно признавать российский статус Крыма, поскольку для них это равно признанию государственного переворота в Киеве, который они затеяли, а также признанию во всех преступлениях и убийствах тысяч людей.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Когда Запад признает Крым российским

Крым будет признан российским после формирования новой элиты на Западе – Константинов

16:32 27.02.2026 (обновлено: 16:36 27.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава парламента республики Владимир Константинов.
"Уверен, признание неизбежно. Здравый смысл все равно победит, легитимность, бескровность крымского референдума пробьют себе дорогу", - сказал Константинов.
По его словам, сегодня Западу невыгодно признавать российский статус Крыма, поскольку для них это равно признанию государственного переворота в Киеве, который они затеяли, а также признанию во всех преступлениях и убийствах тысяч людей.
"Думаю, признание произойдет, когда на Западе сформируется новая элита, не замешанная в организации госпереворота", – уверен председатель Госсовета республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
