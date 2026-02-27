https://crimea.ria.ru/20260227/kogda-zapad-priznaet-krym-rossiyskim--mnenie-1153556373.html

Когда Запад признает Крым российским

Когда Запад признает Крым российским - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Когда Запад признает Крым российским

Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава парламента... РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание Крыма российским неизбежно, но это произойдет только после смены нынешних западных элит. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава парламента республики Владимир Константинов.По его словам, сегодня Западу невыгодно признавать российский статус Крыма, поскольку для них это равно признанию государственного переворота в Киеве, который они затеяли, а также признанию во всех преступлениях и убийствах тысяч людей.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова Аксенов оценил перспективы признания КрымаМедведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса

