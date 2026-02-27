https://crimea.ria.ru/20260227/kogda-dostroyat-novyy-kampus-kfu-v-simferopole-1153503559.html

Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Новый кампус Крымского федерального университета на улице Киевской в Симферополе достроят в сентябре 2026. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Физико-технического института КФУ им. Вернадского Александр Нудьга.Ранее в пресс-службе университета сообщали, что корпус будет достроен в первой половине 2026 года.Он подчеркнул, что материальная база КФУ очень сильно поменялась за 11 лет благодаря крупным финансовым вложениям в нее бюджетных средств."С 2014 года вложено больше 500 миллионов, еще в 2015-м году, в нашу материальную базу", – уточнил специалист.По его словам, стоимость одного из микроскопов в возглавляемом им вузе составляет почти 100 миллионов рублей.Кроме того, по его словам, современная материальная база, в том числе оснащение учебных классов и лабораторий позволяет студентам принимать участие в научных разработках в рамках различных грантов и выполнять вместе с педагогами госзаказы."Наш институт реализует достаточно много грантов Российского научного фонда, ежегодно от четырех до шести. И мы определенные госзадания выполняем. Все это дает возможность студентам, обучающимся в физико-техническом институте, получать финансирование к их обычной академической стипендии в размере заработной платы за помощь в реализации научных исследований", – резюмировал директор вуза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый образовательный стандарт для старших классов введут в РоссииВ Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиацииРекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма

