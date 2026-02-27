https://crimea.ria.ru/20260227/kogda-dostroyat-novyy-kampus-kfu-v-simferopole-1153503559.html
Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе
Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе
Новый кампус Крымского федерального университета на улице Киевской в Симферополе достроят в сентябре 2026. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T06:41
2026-02-27T06:41
2026-02-27T06:41
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
кфу (крымский федеральный университет)
александр нудьга
образование в крыму и севастополе
высшее образование
строительство
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152825817_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5244a783d877d137cdc1b068860174bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Новый кампус Крымского федерального университета на улице Киевской в Симферополе достроят в сентябре 2026. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Физико-технического института КФУ им. Вернадского Александр Нудьга.Ранее в пресс-службе университета сообщали, что корпус будет достроен в первой половине 2026 года.Он подчеркнул, что материальная база КФУ очень сильно поменялась за 11 лет благодаря крупным финансовым вложениям в нее бюджетных средств."С 2014 года вложено больше 500 миллионов, еще в 2015-м году, в нашу материальную базу", – уточнил специалист.По его словам, стоимость одного из микроскопов в возглавляемом им вузе составляет почти 100 миллионов рублей.Кроме того, по его словам, современная материальная база, в том числе оснащение учебных классов и лабораторий позволяет студентам принимать участие в научных разработках в рамках различных грантов и выполнять вместе с педагогами госзаказы."Наш институт реализует достаточно много грантов Российского научного фонда, ежегодно от четырех до шести. И мы определенные госзадания выполняем. Все это дает возможность студентам, обучающимся в физико-техническом институте, получать финансирование к их обычной академической стипендии в размере заработной платы за помощь в реализации научных исследований", – резюмировал директор вуза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый образовательный стандарт для старших классов введут в РоссииВ Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиацииРекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152825817_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c0d5a88e3819fbb2fa8c0f2ded4851f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), александр нудьга, образование в крыму и севастополе, высшее образование, строительство, новости крыма
Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе
В Симферополь новый кампус КФУ на улице Киевской достроят в сентябре 2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым.
Новый кампус Крымского федерального университета на улице Киевской в Симферополе достроят в сентябре 2026. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор Физико-технического института КФУ им. Вернадского Александр Нудьга.
Ранее в пресс-службе университета сообщали, что корпус будет достроен в первой половине 2026 года.
"Сейчас заканчивается строительство нового корпуса. Это будет большой кампус на Киевской, 181, рядом с Южной галереей. И там будет огромный корпус физико-технического института. Его сдача планируется в сентябре этого года. И оно (здание – ред.) будет еще дооснащаться", – сказал гость эфира.
Он подчеркнул, что материальная база КФУ очень сильно поменялась за 11 лет благодаря крупным финансовым вложениям в нее бюджетных средств.
"С 2014 года вложено больше 500 миллионов, еще в 2015-м году, в нашу материальную базу", – уточнил специалист.
По его словам, стоимость одного из микроскопов в возглавляемом им вузе составляет почти 100 миллионов рублей.
"Это 99 миллионов 960 тысяч. Наши ученые, находясь на фронтире определенных направлений подготовки, связанных и с кристаллами, и с оптикой, и с тонкопленочными технологиями, требуют такого инструментария", – отметил собеседник.
Кроме того, по его словам, современная материальная база, в том числе оснащение учебных классов и лабораторий позволяет студентам принимать участие в научных разработках в рамках различных грантов и выполнять вместе с педагогами госзаказы.
"Наш институт реализует достаточно много грантов Российского научного фонда, ежегодно от четырех до шести. И мы определенные госзадания выполняем. Все это дает возможность студентам, обучающимся в физико-техническом институте, получать финансирование к их обычной академической стипендии в размере заработной платы за помощь в реализации научных исследований", – резюмировал директор вуза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: