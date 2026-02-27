Рейтинг@Mail.ru
Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260227/kogda-dostroyat-novyy-kampus-kfu-v-simferopole-1153503559.html
Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе
Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе
Новый кампус Крымского федерального университета на улице Киевской в Симферополе достроят в сентябре 2026. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T06:41
2026-02-27T06:41
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
кфу (крымский федеральный университет)
александр нудьга
образование в крыму и севастополе
высшее образование
строительство
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152825817_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5244a783d877d137cdc1b068860174bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Новый кампус Крымского федерального университета на улице Киевской в Симферополе достроят в сентябре 2026. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Физико-технического института КФУ им. Вернадского Александр Нудьга.Ранее в пресс-службе университета сообщали, что корпус будет достроен в первой половине 2026 года.Он подчеркнул, что материальная база КФУ очень сильно поменялась за 11 лет благодаря крупным финансовым вложениям в нее бюджетных средств."С 2014 года вложено больше 500 миллионов, еще в 2015-м году, в нашу материальную базу", – уточнил специалист.По его словам, стоимость одного из микроскопов в возглавляемом им вузе составляет почти 100 миллионов рублей.Кроме того, по его словам, современная материальная база, в том числе оснащение учебных классов и лабораторий позволяет студентам принимать участие в научных разработках в рамках различных грантов и выполнять вместе с педагогами госзаказы."Наш институт реализует достаточно много грантов Российского научного фонда, ежегодно от четырех до шести. И мы определенные госзадания выполняем. Все это дает возможность студентам, обучающимся в физико-техническом институте, получать финансирование к их обычной академической стипендии в размере заработной платы за помощь в реализации научных исследований", – резюмировал директор вуза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый образовательный стандарт для старших классов введут в РоссииВ Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиацииРекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152825817_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c0d5a88e3819fbb2fa8c0f2ded4851f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), александр нудьга, образование в крыму и севастополе, высшее образование, строительство, новости крыма
Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе

В Симферополь новый кампус КФУ на улице Киевской достроят в сентябре 2026

06:41 27.02.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтроительство жилья в Крыму
Строительство жилья в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Новый кампус Крымского федерального университета на улице Киевской в Симферополе достроят в сентябре 2026. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Физико-технического института КФУ им. Вернадского Александр Нудьга.
Ранее в пресс-службе университета сообщали, что корпус будет достроен в первой половине 2026 года.

"Сейчас заканчивается строительство нового корпуса. Это будет большой кампус на Киевской, 181, рядом с Южной галереей. И там будет огромный корпус физико-технического института. Его сдача планируется в сентябре этого года. И оно (здание – ред.) будет еще дооснащаться", – сказал гость эфира.

Он подчеркнул, что материальная база КФУ очень сильно поменялась за 11 лет благодаря крупным финансовым вложениям в нее бюджетных средств.
"С 2014 года вложено больше 500 миллионов, еще в 2015-м году, в нашу материальную базу", – уточнил специалист.
По его словам, стоимость одного из микроскопов в возглавляемом им вузе составляет почти 100 миллионов рублей.

"Это 99 миллионов 960 тысяч. Наши ученые, находясь на фронтире определенных направлений подготовки, связанных и с кристаллами, и с оптикой, и с тонкопленочными технологиями, требуют такого инструментария", – отметил собеседник.

Кроме того, по его словам, современная материальная база, в том числе оснащение учебных классов и лабораторий позволяет студентам принимать участие в научных разработках в рамках различных грантов и выполнять вместе с педагогами госзаказы.
"Наш институт реализует достаточно много грантов Российского научного фонда, ежегодно от четырех до шести. И мы определенные госзадания выполняем. Все это дает возможность студентам, обучающимся в физико-техническом институте, получать финансирование к их обычной академической стипендии в размере заработной платы за помощь в реализации научных исследований", – резюмировал директор вуза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России
В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиации
Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымСимферопольКФУ (Крымский федеральный университет)Александр НудьгаОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеСтроительствоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:34Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
08:18В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
07:59Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
07:47Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
07:2495 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
07:0810 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
06:41Когда достроят новый кампус КФУ в Симферополе
06:19"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского
06:08Крымский мост – обстановка сейчас
05:53Крымский мост был закрыт для проезда всю ночь
00:01Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
23:38Над Крымом снова отработала ПВО
23:14В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
23:04В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
22:07Обмен телами погибших и письмо Орбана Зеленскому: главное за день
21:43Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
21:31В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
21:22Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
21:09РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
Лента новостейМолния