Какой сегодня праздник: 27 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России – День сил специальных операций. А еще в этот день вышел первый в мире женский журнал.Что празднуют в РоссииСвой праздник отмечают военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ – в Крыму их знают как "вежливых людей". Это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные и хорошо экипированные войска сил Минобороны РФ, находящиеся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению. Подразделения выполняют спецзадачи для защиты интересов России внутри страны и за рубежом.Дата праздника была выбрана в качестве памятной после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя очень вежливо по отношению к местному населению.Всемирный день неправительственных или некоммерческих организаций учрежден по инициативе Совета государств Балтийского моря и служит напоминанием о роли организаций в защите прав и интересов граждан и поддержке стран, оказавшихся в трудных ситуациях и пострадавших от стихийных и экологических бедствий.Международный день полярного медведя актуален для России, Норвегии, Канады, Гренландии и США, где обитает основная популяция белых медведей. Этот северный хищник занесен в Международную Красную книгу. Цель – привлечение внимания человечества к необходимости охраны полярных медведей.Также сегодня отмечают Международный день оптимиста, День улыбок, День хачапури и День клубники. Именины у Авксентия, Кирилла, Михаила, Феодора, Марона, Георгия.Знаменательные событияВ 1598 году по решению Земского собора правителем Русского царства был избран боярин Борис Годунов.В 1825 году в России была опубликована первая глава романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".В 1997 году эмбриолог и генетик Ян Вилмут объявил об успешном эксперименте по клонированию овечки Долли.Кто родился27 февраля 1831 года родился русский художник, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Ге. По его мнению, дар живописцу дан для того, "чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть дорого, но что заслоняет пошлость жизни". Самые известные картины: "Тайная вечеря", "Что есть истина?", "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе".В 1932 году на свет появились актеры, покорившие зрителей талантом, обаянием и харизмой: американка Элизабет Тейлор ("Рапсодия", "Маленькие женщины", "Клеопатра") и заслуженный артист РСФСР Евгений Урбанский ("Баллада о солдате", "Чистое небо", "Большая руда").Также 27 февраля родились телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко, эстонская певица Анне Вески.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

