Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело - 27.02.2026
Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело
Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело
Группа туристов из пяти человек пропала в лесном массиве Пермского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следкоме. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T13:05
2026-02-27T13:05
пермский край
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
поисковые работы
поиск людей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Группа туристов из пяти человек пропала в лесном массиве Пермского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следкоме.20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от деревни. Они должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако на данный момент их местонахождение не установлено.В настоящее время организованы поисковые мероприятия с применением специальных технических средств. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России, добавили в Следкоме. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Новости
Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после исчезновения группы туристов на снегоходах

13:05 27.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Группа туристов из пяти человек пропала в лесном массиве Пермского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от деревни. Они должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако на данный момент их местонахождение не установлено.
"В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения группы туристов в лесном массиве Красновишерского муниципального округа Пермского края возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В настоящее время организованы поисковые мероприятия с применением специальных технических средств. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России, добавили в Следкоме. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
