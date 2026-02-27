https://crimea.ria.ru/20260227/gruppa-turistov-na-snegokhodakh-propala-v-permskom-krae---vozbuzhdeno-delo-1153550577.html

Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело

Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае - возбуждено дело

Группа туристов из пяти человек пропала в лесном массиве Пермского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следкоме. РИА Новости Крым, 27.02.2026

2026-02-27T13:05

2026-02-27T13:05

2026-02-27T13:05

пермский край

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

поисковые работы

поиск людей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119389737_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86c7db3d818d7011d5d3b0f84942d775.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Группа туристов из пяти человек пропала в лесном массиве Пермского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следкоме.20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от деревни. Они должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако на данный момент их местонахождение не установлено.В настоящее время организованы поисковые мероприятия с применением специальных технических средств. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России, добавили в Следкоме. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаковЕще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенокВ Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера

пермский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), поисковые работы, поиск людей