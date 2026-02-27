Феодосия и пригород частично обесточены

Рейтинг@Mail.ru
Аварийное отключение на линии электропередачи обесточило часть Феодосии и жителей села Береговое. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
2026-02-27T11:29
2026-02-27T11:29
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167880_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55d579e37d08f9ec8976e4b19d97992a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Аварийное отключение на линии электропередачи обесточило часть Феодосии и жителей села Береговое. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Кроме того, обесточены абоненты в самой Феодосии на Черноморской набережной и улицах Дружбы, Малышева, Коммунальников, Кошевого, Механизаторов, Мира, Новой, Озерной, Совхозной, Солнечной, Станционной, Камышовой, Высоцкого. Также без электроэнергии остались переулки Коммунальников, Кошевого, Озерный, Совхозный и прилегающие к ним улицы и переулки."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".
РИА Новости Крым
Новости
крым, феодосия, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, энергетика, энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
11:29 27.02.2026
 
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Аварийное отключение на линии электропередачи обесточило часть Феодосии и жителей села Береговое. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Из-за аварийного отключения в городском округе Феодосия без электроэнергии частично остались абоненты села Береговое", – сказано в сообщении.
Кроме того, обесточены абоненты в самой Феодосии на Черноморской набережной и улицах Дружбы, Малышева, Коммунальников, Кошевого, Механизаторов, Мира, Новой, Озерной, Совхозной, Солнечной, Станционной, Камышовой, Высоцкого. Также без электроэнергии остались переулки Коммунальников, Кошевого, Озерный, Совхозный и прилегающие к ним улицы и переулки.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".
Крым Феодосия ГУП РК "Крымэнерго" Электроэнергия Электросети Крыма Отключение электроэнергии в Крыму Энергетика Энергосистема Крыма ЖКХ ЖКХ Крыма и Севастополя Общество Новости Крыма
 
Лента новостейМолния