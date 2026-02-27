https://crimea.ria.ru/20260227/feodosiya-i-prigorod-chastichno-obestocheny-1153547813.html
Феодосия и пригород частично обесточены
Аварийное отключение на линии электропередачи обесточило часть Феодосии и жителей села Береговое. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Аварийное отключение на линии электропередачи обесточило часть Феодосии и жителей села Береговое. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Кроме того, обесточены абоненты в самой Феодосии на Черноморской набережной и улицах Дружбы, Малышева, Коммунальников, Кошевого, Механизаторов, Мира, Новой, Озерной, Совхозной, Солнечной, Станционной, Камышовой, Высоцкого. Также без электроэнергии остались переулки Коммунальников, Кошевого, Озерный, Совхозный и прилегающие к ним улицы и переулки."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
