"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Санкции киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, с одной стороны, превращаются в комедию, с другой приобретают значимость своеобразного знака качества работы, которую люди выполняют на благо своей страны. Таким мнением с РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, поделился директор Музея обороны Севастополя, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе федерального значения Михаил Смородкин.Накануне стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против еще 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).По словам Смородкина, с одной стороны, истерия с санкциями киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, людей от науки и культуры, "в последнее время превращается в какую-то комедию".С другой, "это уже становится своеобразным знаком качества", заметил директор крупнейшего в Севастополе и одного из старейших в России музеев.Так или иначе, даже если Музей обороны Севастополя однажды пополнит такой санкционный список, изучать его суть не будут: "просто неинтересно", сказал Смородкин."Ну а как я могу к этому относиться, если мы туда вдруг попали? Да никак. Никакого взаимодействия там, не знаю, с недвижимостью, ни у меня лично, ни у наших сотрудников в Киеве нет. И в чем эти санкции заключаются, я даже не знаю, и мне неинтересно знать", – прокомментировал он.Гораздо важнее, считает директор музейного комплекса, продолжать делать еще лучше свою работу, которую прежде всего ценят в России и, как показывают события последних лет, не в силах не замечать за ее пределами.Ранее пресс-служба РВИО передала слова директора Российской военно-исторического общества Михаила Мягкова, который сказал, что "с удовольствием увидел свою фамилию в списке санкций" и продолжит "разоблачать гнилой неонацистский русофобский режим Зеленского".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян Украина ввела санкции против Александра Лукашенко Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине

