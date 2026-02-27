https://crimea.ria.ru/20260227/eto-uzhe-znak-kachestva-v-sevastopole-otsenili-novye-sanktsii-zelenskogo-1153522512.html
"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского
"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского - РИА Новости Крым, 27.02.2026
"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского
Санкции киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, с одной стороны, превращаются в комедию, с другой приобретают значимость своеобразного знака... РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Санкции киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, с одной стороны, превращаются в комедию, с другой приобретают значимость своеобразного знака качества работы, которую люди выполняют на благо своей страны. Таким мнением с РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, поделился директор Музея обороны Севастополя, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе федерального значения Михаил Смородкин.Накануне стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против еще 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).По словам Смородкина, с одной стороны, истерия с санкциями киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, людей от науки и культуры, "в последнее время превращается в какую-то комедию".С другой, "это уже становится своеобразным знаком качества", заметил директор крупнейшего в Севастополе и одного из старейших в России музеев.Так или иначе, даже если Музей обороны Севастополя однажды пополнит такой санкционный список, изучать его суть не будут: "просто неинтересно", сказал Смородкин."Ну а как я могу к этому относиться, если мы туда вдруг попали? Да никак. Никакого взаимодействия там, не знаю, с недвижимостью, ни у меня лично, ни у наших сотрудников в Киеве нет. И в чем эти санкции заключаются, я даже не знаю, и мне неинтересно знать", – прокомментировал он.Гораздо важнее, считает директор музейного комплекса, продолжать делать еще лучше свою работу, которую прежде всего ценят в России и, как показывают события последних лет, не в силах не замечать за ее пределами.Ранее пресс-служба РВИО передала слова директора Российской военно-исторического общества Михаила Мягкова, который сказал, что "с удовольствием увидел свою фамилию в списке санкций" и продолжит "разоблачать гнилой неонацистский русофобский режим Зеленского".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян Украина ввела санкции против Александра Лукашенко Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского
Новые санкции Зеленского являются знаком качества – директор музея в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Санкции киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, с одной стороны, превращаются в комедию, с другой приобретают значимость своеобразного знака качества работы, которую люди выполняют на благо своей страны. Таким мнением с РИА Новости Крым
, отвечая на соответствующий вопрос, поделился директор Музея обороны Севастополя, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе федерального значения Михаил Смородкин.
Накануне стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции
против еще 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).
По словам Смородкина, с одной стороны, истерия с санкциями киевского режима в отношении россиян, в том числе крымчан, людей от науки и культуры, "в последнее время превращается в какую-то комедию".
С другой, "это уже становится своеобразным знаком качества", заметил директор крупнейшего в Севастополе и одного из старейших в России музеев.
"И мне даже немножко обидно, почему мы, наш музей, туда не попали. Значит, либо это они не доработали и нас туда не включили просто потому, что не заметили нашу работу. Либо это мы где-то недорабатываем. Ну, будем стараться и делать так, чтобы заметили", – с иронией прокомментировал происходящее Смородкин.
Так или иначе, даже если Музей обороны Севастополя однажды пополнит такой санкционный список, изучать его суть не будут: "просто неинтересно", сказал Смородкин.
"Ну а как я могу к этому относиться, если мы туда вдруг попали? Да никак. Никакого взаимодействия там, не знаю, с недвижимостью, ни у меня лично, ни у наших сотрудников в Киеве нет. И в чем эти санкции заключаются, я даже не знаю, и мне неинтересно знать", – прокомментировал он.
Гораздо важнее, считает директор музейного комплекса, продолжать делать еще лучше свою работу, которую прежде всего ценят в России и, как показывают события последних лет, не в силах не замечать за ее пределами.
"А нашу работу в Севастополе не видеть невозможно, потому что мы присутствуем тут везде и представлены в разных тематических мероприятиях, что касается и первой обороны Севастополя, и Второй обороны, и всей истории города от момента основания и до сих пор. Многое делается, а планов, как обычно, еще больше", – резюмировал Смородкин.
Ранее пресс-служба РВИО передала слова директора Российской военно-исторического общества Михаила Мягкова, который сказал, что "с удовольствием увидел свою фамилию в списке санкций" и продолжит "разоблачать гнилой неонацистский русофобский режим Зеленского".
