Рейтинг@Mail.ru
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260227/dvoe-detey-i-troe-vzroslykh-spaseny-na-pozhare-v-sevastopole-1153536214.html
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
Двое детей и трое взрослых спасены, еще 31 человек эвакуированы при пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T09:41
2026-02-27T10:11
севастополь
происшествия
мчс севастополя
пожар
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153536921_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_cedbefc6e5a0c5ce923dec299cbd253b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Двое детей и трое взрослых спасены, еще 31 человек эвакуированы при пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Огонь охватил квартиру на пятом этаже в доме по улице Маршала Геловани утром в пятницу. Прибывшие на вызов спасатели установили, что горят вещи и мебель, людей внутри нет. Пожар был локализован за 10 минут. Полностью его ликвидировали в 09:10. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в КазахстанеСмертельный пожар произошел в многоквартирном доме в ДжанкоеВ Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
https://crimea.ria.ru/20260225/alkogol-i-sigareta-v-posteli-statistika-pozharov-v-krymu-s-nachala-goda-1153449420.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153536921_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_a21f3dd4d1d36f3888e157a994b54433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, мчс севастополя, пожар, новости севастополя
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе

В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли двоих детей и троих взрослых

09:41 27.02.2026 (обновлено: 10:11 27.02.2026)
 
© ГУ МЧС России и городу СевастополюТроих взрослых и двоих детей спасли сотрудники МЧС России на пожаре в Севастополе
Троих взрослых и двоих детей спасли сотрудники МЧС России на пожаре в Севастополе
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Двое детей и трое взрослых спасены, еще 31 человек эвакуированы при пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Огонь охватил квартиру на пятом этаже в доме по улице Маршала Геловани утром в пятницу. Прибывшие на вызов спасатели установили, что горят вещи и мебель, людей внутри нет.
"Оказали помощь жильцам из соседних квартир: пятерых, в числе которых двое детей, спасли с применением устройств защиты органов дыхания, 31 человек эвакуирован", - говорится в сообщении.
Пожар был локализован за 10 минут. Полностью его ликвидировали в 09:10.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
25 февраля, 06:58Радио "Спутник в Крыму"
Алкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года
 
СевастопольПроисшествияМЧС СевастополяПожарНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть"
11:29Феодосия и пригород частично обесточены
11:19Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений Путина
11:02В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников
10:50Прокуратура защитит права пассажиров поездов в Крым
10:41ТЭК России переходит на новый технологический уровень
10:34Режим тишины установили на Запорожской АЭС
10:25В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
10:19Солнце возвращается в состояние депрессии– что это значит
09:52Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
09:41Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
09:30Не уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"
09:20ВСУ ракетами обстреляли Белгород - без света 60 тысяч человек
08:56Британские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
08:34Воины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"
08:18В Крыму мокрый снег и перепады температур – обстановка на дорогах
07:59Подросток и шестеро взрослых погибли при взрыве в кафе в Казахстане
07:47Отважные и дерзкие: Путин поздравил бойцов Сил спецопераций
07:2495 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
07:0810 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
Лента новостейМолния