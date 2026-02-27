https://crimea.ria.ru/20260227/dvoe-detey-i-troe-vzroslykh-spaseny-na-pozhare-v-sevastopole-1153536214.html
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
2026-02-27T09:41
2026-02-27T09:41
2026-02-27T10:11
севастополь
происшествия
мчс севастополя
пожар
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Двое детей и трое взрослых спасены, еще 31 человек эвакуированы при пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Огонь охватил квартиру на пятом этаже в доме по улице Маршала Геловани утром в пятницу. Прибывшие на вызов спасатели установили, что горят вещи и мебель, людей внутри нет. Пожар был локализован за 10 минут. Полностью его ликвидировали в 09:10. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
севастополь
севастополь, происшествия, мчс севастополя, пожар, новости севастополя
09:41 27.02.2026 (обновлено: 10:11 27.02.2026)