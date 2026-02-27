https://crimea.ria.ru/20260227/britanskie-i-frantsuzskie-desantniki-gotovy-k-missii-na-ukraine--smi-1153533243.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Британские и французские десантники после ряда тренировок завершили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии". Об этом пишет британская газета Telegraph.Уточняется, что военные провели имитацию высадки на Украину на французской военной базе в Бретани. В учениях были задействованы более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады.24 февраля в Киеве состоялась встреча представителей стран "коалиции желающих" с Владимиром Зеленским. По ее итогам канцелярия британского премьера Кира Стармера распространила заявление, согласно которому участники "коалиции" подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности".При этом, по данным Telegraph, все больше стран-участниц в частном порядке признают, что ввод их воинских контингентов на Украину будет возможен только с разрешения президента России Владимира Путина. А то значит, что план Лондона и Парижа по якобы поддержанию перемирия может быть сорван.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – РюттеПряник для Зеленского: зачем Рютте анонсировал ввод войск НАТО на УкраинуКогда закончится СВО

2026

