Британские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
Британия и Франция завершили подготовку десантников к высадке на Украине – СМИ
08:56 27.02.2026 (обновлено: 10:24 27.02.2026)
© AP Photo Vadim GhirdaЗападные войска
© AP Photo Vadim Ghirda
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Британские и французские десантники после ряда тренировок завершили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии". Об этом пишет британская газета Telegraph.
Уточняется, что военные провели имитацию высадки на Украину на французской военной базе в Бретани. В учениях были задействованы более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады.
"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине. Учения в Бретани являются заключительными по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — цитирует материал РИА Новости.
24 февраля в Киеве состоялась встреча представителей стран "коалиции желающих" с Владимиром Зеленским. По ее итогам канцелярия британского премьера Кира Стармера распространила заявление, согласно которому участники "коалиции" подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности".
При этом, по данным Telegraph, все больше стран-участниц в частном порядке признают, что ввод их воинских контингентов на Украину будет возможен только с разрешения президента России Владимира Путина. А то значит, что план Лондона и Парижа по якобы поддержанию перемирия может быть сорван.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: