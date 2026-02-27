https://crimea.ria.ru/20260227/bolee-20-ulits-simferopolya-obestocheny--1153554519.html

Более 20 улиц Симферополя обесточены

Более 20 улиц Симферополя обесточены - РИА Новости Крым, 27.02.2026

Более 20 улиц Симферополя обесточены

В Симферополе более 20 улиц и переулков остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе более 20 улиц и переулков остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Также обесточены переулки Ефремова, Телевизионный, Сквозной, Сивашский, Крымчакский, Подгорный, Белогорский, Курчатова, Боковой, Большой, Круглый и прилегающие к ним улицы.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.В пятницу аварийное отключение на линии электропередачи оставило без света часть Феодосии и село Береговое. Также обесточены из-за аварии десять сел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя на два дня останется без светаНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаПригород Симферополя обесточен

