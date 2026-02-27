Рейтинг@Mail.ru
Более 20 улиц Симферополя обесточены - РИА Новости Крым, 27.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260227/bolee-20-ulits-simferopolya-obestocheny--1153554519.html
Более 20 улиц Симферополя обесточены
Более 20 улиц Симферополя обесточены - РИА Новости Крым, 27.02.2026
Более 20 улиц Симферополя обесточены
В Симферополе более 20 улиц и переулков остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T15:01
2026-02-27T15:01
крым
новости крыма
симферополь
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе более 20 улиц и переулков остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Также обесточены переулки Ефремова, Телевизионный, Сквозной, Сивашский, Крымчакский, Подгорный, Белогорский, Курчатова, Боковой, Большой, Круглый и прилегающие к ним улицы.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.В пятницу аварийное отключение на линии электропередачи оставило без света часть Феодосии и село Береговое. Также обесточены из-за аварии десять сел.
крым
симферополь
крым, новости крыма, симферополь, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Более 20 улиц Симферополя обесточены

Более 20 улиц Симферополя обесточены из-за аварии

15:01 27.02.2026
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоРемонт электрооборудования
Ремонт электрооборудования
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе более 20 улиц и переулков остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в городе Симферополь. Улицы: Ефремова, Володарского, Ленина, Курчатова, 8 Марта, Воровского, Беспалова, Алуштинская, Курортная, Неапольская, Петровская Балка, Гаспринского, Белогорская, Таврическая, Краснознаменная, Студенческая", - говорится в сообщении.
Также обесточены переулки Ефремова, Телевизионный, Сквозной, Сивашский, Крымчакский, Подгорный, Белогорский, Курчатова, Боковой, Большой, Круглый и прилегающие к ним улицы.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
В пятницу аварийное отключение на линии электропередачи оставило без света часть Феодосии и село Береговое. Также обесточены из-за аварии десять сел.
КрымНовости КрымаСимферопольОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
