Афганистан нанес удар по "ядерному центру" Пакистана

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Ariana News.На прошлой неделе, по заявлениям афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нанганхар и Пактика. Сообщалось о десятках погибших и раненых среди мирного населения, включая женщин и детей."Местные источники сообщают, что после ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру Пакистана сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде", - говорится в сообщении.Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами."Около 9:30 по московскому времени военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли авиаудары по лагерю в Ноушере, расположенному недалеко от Исламабада, по армейскому кантону в Ноушере, по базе Джамруд и Абботтабаду", - сообщили в минобороны Афганистана в соцсети Х.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пристально следит за развитием ситуации на границе Пакистана с Афганистаном."Мы следим вместе со всеми за тем, как там на границе развивается ситуация. Поэтому сейчас пока рано говорить о каких-то выводах", - цитирует Пескова РИА Новости.Ранее представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади заявил, что ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана начались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:48 27.02.2026
 
© REUTERS Stringer
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Ariana News.
На прошлой неделе, по заявлениям афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нанганхар и Пактика. Сообщалось о десятках погибших и раненых среди мирного населения, включая женщин и детей.
"Местные источники сообщают, что после ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру Пакистана сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде", - говорится в сообщении.
Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами.
"Около 9:30 по московскому времени военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли авиаудары по лагерю в Ноушере, расположенному недалеко от Исламабада, по армейскому кантону в Ноушере, по базе Джамруд и Абботтабаду", - сообщили в минобороны Афганистана в соцсети Х.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пристально следит за развитием ситуации на границе Пакистана с Афганистаном.
"Мы следим вместе со всеми за тем, как там на границе развивается ситуация. Поэтому сейчас пока рано говорить о каких-то выводах", - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади заявил, что ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана начались.
