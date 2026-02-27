https://crimea.ria.ru/20260227/95-bespilotnikov-sbity-nad-chernym-morem-i-regionami-rossii-1153533776.html

95 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Над Черным и Азовским морями, а также 11...

2026-02-27T07:24

2026-02-27T07:24

2026-02-27T07:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Над Черным и Азовским морями, а также 11 регионами сбили 95 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Дроны сбили над Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, в том числе на подлете к Москве.Накануне вечером над Крымом трижды отбивали атаки украинских дронов. Во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. Ночью над полуостровом сбили 53 дрона. Утром над регионами России, а также над акваторией Черного и Азовского морей уничтожили 17 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

