95 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России - РИА Новости Крым, 27.02.2026
95 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Над Черным и Азовским морями, а также 11... РИА Новости Крым, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Над Черным и Азовским морями, а также 11 регионами сбили 95 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Дроны сбили над Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, в том числе на подлете к Москве.Накануне вечером над Крымом трижды отбивали атаки украинских дронов. Во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. Ночью над полуостровом сбили 53 дрона. Утром над регионами России, а также над акваторией Черного и Азовского морей уничтожили 17 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, происшествия, черное море, азовское море, краснодарский край
07:24 27.02.2026 (обновлено: 07:38 27.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Над Черным и Азовским морями, а также 11 регионами сбили 95 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

"В течение прошедшей ночи с 23.00 26 февраля до 7.00 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Дроны сбили над Черным и Азовским морями, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, в том числе на подлете к Москве.
Накануне вечером над Крымом трижды отбивали атаки украинских дронов. Во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом. Ночью над полуостровом сбили 53 дрона. Утром над регионами России, а также над акваторией Черного и Азовского морей уничтожили 17 БПЛА.
