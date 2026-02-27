Рейтинг@Mail.ru
10 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 27.02.2026
10 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
10 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 27.02.2026
10 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
Утром в пятницу в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов, следующих в Крым и на материк. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T07:08
2026-02-27T07:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов, следующих в Крым и на материк. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Проезд по мосту был закрыт с часа ночи до пяти утра.В Крым задерживаются составы:Из Крыма:В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма

На пути в Крым и из Крыма до 3,5 часов задерживаются 10 пассажирских поездов

07:08 27.02.2026 (обновлено: 07:21 27.02.2026)
 
Поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов, следующих в Крым и на материк. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Проезд по мосту был закрыт с часа ночи до пяти утра.
"В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов. Отставание от графика составляет от 1 до 3,5 часов", - говорится в сообщении.
В Крым задерживаются составы:
  • №328 Кисловодск – Симферополь
  • №92 Москва – Севастополь
  • №316 Адлер – Симферополь
  • №196 Москва – Симферополь
  • №162 Пермь – Симферополь
Из Крыма:
  • №67 Симферополь – Москва
  • №327 Симферополь – Кисловодск
  • №77 Симферополь – Санкт-Петербург
  • №195 Симферополь – Москва
  • №91 Севастополь – Москва
В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.
