10 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
10 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 27.02.2026
10 пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым и из Крыма
Утром в пятницу в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов, следующих в Крым и на материк. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской... РИА Новости Крым, 27.02.2026
2026-02-27T07:08
2026-02-27T07:08
2026-02-27T07:21
поезд
железные дороги крыма
крымский мост
расписание поездов в крыму
железная дорога
новости крыма
новости
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов, следующих в Крым и на материк. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Проезд по мосту был закрыт с часа ночи до пяти утра.В Крым задерживаются составы:Из Крыма:В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:08 27.02.2026 (обновлено: 07:21 27.02.2026)